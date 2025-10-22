Опалювальний сезон почався не у всіх містах, однак окремі об’єкти, зокрема лікарні, дитячі садочки та деякі школи, вже можуть похвалитися теплом. Разом із початком опалювального сезону виникає чимало питань, пов’язаних із роботою системи опалення.

Щоб забезпечити рівномірне прогрівання батарей і уникнути неприємностей, варто заздалегідь підготуватися та перевірити стан радіаторів.

Як правильно випустити повітря з системи опалення, читайте в нашому матеріалі.

Коли потрібно стравлювати повітря з батарей

Повітря, що потрапило в систему опалення, може створити серйозні проблеми, адже радіатори прогріваються нерівномірно, у трубах чути булькання, а в приміщенні стає відчутно холодніше. Щоб цього уникнути, потрібно вчасно виявити й видалити повітря з батарей, а також знати, як запобігти повторному утворенню повітряних пробок.

Ознаки, що вказують на наявність повітря у системі:

радіатори нагріваються нерівномірно;

чути шум, булькання або гул у батареях і трубах;

при легкому постукуванні звук нагадує порожній металевий відгомін.

Якщо такі симптоми є, потрібно негайно спустити повітря. Інакше в системі може з’явитися застій, батареї перестануть ефективно гріти, а в холодний період окремі ділянки трубопроводу навіть можуть замерзнути. Особливо це небезпечно для старих металевих труб, адже контакт з повітрям прискорює корозію й може призвести до протікань.

Як спустити повітря з батареї опалення

Спосіб залежить від типу підключення системи. У багатоквартирних будинках із нижнім розливом доступ до стояків знаходиться у підвалі, а зверху — на горищі або в квартирах верхніх поверхів — встановлено спеціальний кран Маєвського. Саме через нього і випускають повітря.

Інструкція, як правильно випустити повітря з батареї:

Підготуйте викрутку або спеціальний ключ для відкручування крана.

Візьміть ємність для води та підставте її під місце зливу.

Знайдіть кран Маєвського — зазвичай він розташований збоку у верхній частині батареї.

Обережно поверніть кран проти годинникової стрілки приблизно на півоберта.

Коли з отвору почне виходити вода без бульбашок, закрутіть кран назад.

Якщо квартира знаходиться на нижньому поверсі, потрібно узгодити процедуру із сусідами, щоб вони спустили повітря на верхніх рівнях.

Як спустити повітря зі старих батарей

На старих чавунних батареях замість крана можуть бути заглушки. Вони часто іржавіють, тому перед відкручуванням слід нанести спеціальний засіб для розм’якшення з’єднання, дати йому подіяти, а потім скористатися розвідним ключем. Під рукою бажано мати ганчір’я — у разі раптового витоку води.

Перед будь-якими роботами обов’язково перекрийте подачу теплоносія. Якщо заглушку неможливо зняти навіть після обробки, її висвердлюють при перекритому стояку, а після видалення повітря отвір закривають і герметизують.

Це складний і трудомісткий процес, тож у багатьох випадках варто розглянути варіант заміни старих батарей на сучасні моделі, які вже мають автоматичні відводи, що самостійно видаляють пробки, не потребуючи втручання користувача. Або ж покликати спеціаліста.

