У листопаді змін у виплатах для пенсіонерів не передбачається. Проте деяким категоріям громадян до 1 листопада треба пройти ідентифікацію.

Факти ICTV дізнавалися, що зміниться з 1 листопада і чи очікувати підвищення пенсій.

Проходження фізичної ідентифікації одержувачів виплат

У Пенсійному фонді нагадують, що строк для проходження фізичної ідентифікації одержувачів окремих видів державних виплат продовжили до 1 листопада 2025 року.

Так, фізичну ідентифікацію мають пройти громадяни, які на початок повномасштабної війни перебували на обліку в органах соцзахисту на тимчасово окупованих територіях або територіях активних бойових дій, та після 24 лютого 2022 року не звертались із заявами про продовження виплати на інших територіях.

Це стосується одержувачів державних соціальних допомог: осіб, які не мають права на пенсію, та осіб з інвалідністю або осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю.

Зазначається, що ідентифікацію можна пройти за допомогою відеозв’язку. Для цього необхідно подати відповідну заяву. На порталі електронних послуг Пенсійного фонду користувачам потрібно заповнити онлайн-форму заяви у вкладці Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку.

Після громадянин отримає повідомлення про дату та час проведення сеансу відеоконференції з фахівцем Пенсійного фонду.

Пенсії з 1 листопада: надбавки особам після 70 років

Пенсіонери старші за 70 років можуть отримати надбавку, якщо їхня пенсія не перевищує 10 340,35 грн.

Розмір надбавки до пенсії 2025:

70-74 роки – доплата 300 грн;

75-79 років – 456 грн;

80+ років – 570 грн.

За нарахуванням цієї надбавки не потрібно звертатися до Пенсійного фонду – все відбувається автоматично.

Самотні пенсіонери старше 80 років, які за висновком лікарської комісії потребують постійного догляду, також можуть претендувати на доплати. Для цього необхідно звернутися до Пенсійного фонду та надати довідку від лікарської комісії, де має зазначатися про необхідність стороннього догляду. Якщо документ виданий раніше та має позначку безстроково, він є дійсним.

Крім медичної довідки, треба надати документ про склад сім’ї; підтвердження, що немає працездатних родичів, та заяву до Пенсійного фонду.

Пенсії для матерів тяжко хворих дітей

У Пенсійному фонді наголошують, що матері, які до шестирічного віку виховували тяжко хворих дітей (яким не встановили інвалідність), мають право на призначення дострокової пенсії після досягнення 50 років та за наявності не менше ніж 15 років страхового стажу.

До цієї категорії дітей належать:

діти, хворі на тяжке перинатальне ураження нервової системи,

тяжку вроджену ваду розвитку,

рідкісне орфанне захворювання,

онкологічне, онкогематологічне захворювання,

дитячий церебральний параліч,

тяжкий психічний розлад,

цукровий діабет I типу (інсулінозалежний),

гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня,

діти, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, паліативної допомоги.

Визнання тяжко хворою дитини, якій не встановлено інвалідність, засвідчується відповідним посвідченням, або довідкою медзакладу про те, що дитина мала вищезазначені захворювання до досягнення шестирічного віку.

Виплати на Дія.Картку

Наприкінці липня уряд затвердив запуск Дія.Картки, на яку можна отримувати пенсії, допомогу від міжнародних організацій, виплати для внутрішніх переселенців, а також за програмами єМалятко та Пакунок школяра.

Пенсії для військовослужбовців

У липні Верховна Рада зареєструвала законопроєкт №13461 про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби. Парламентарі пропонують внести до розрахунку пенсії винагороду, отриману під час воєнного стану. Документ перебуває на розгляді комітету Ради.

За прогнозами, видатки на реалізацію законопроєкту у 2025 році складуть у середньому за місяць близько 590,3 млн грн, які можна профінансувати коштом позапланових надходжень до держбюджету, скороченням не першочергових видатків, внаслідок легалізації тіньового сектору економіки та неформальної зайнятості, а також недопущення укриття податків в офшорних зонах.

