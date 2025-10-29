Місто Балаклія у Харківській області було під російською окупацією понад пів року. За даними слідства, офіцера окупаційної армії Валерія Буслова на позивний Граніт було призначено так званим “військовим комендантом”.

Встановлено, що він підписував накази та інструкції, якими дозволяв поплічникам незаконно затримувати українських патріотів, учасників АТО та ООС, родичів військовослужбовців або просто тих, хто їм не подобався та особисто катував поневолених.

Його судили заочно, процес був закритий, щоб захистити потерпілих.

Окупація Балаклії

Колони російської техніки зайшли до Балаклії 2 березня 2022 року, місцеві мешканці розповідали як ранком побачили щось на кшталт параду в центральній частині міста – купу триколорів, техніку, лунала російська музика.

Відтоді для 27-тисячного міста почався час терору: окупанти грабували магазини й будинки, балаклійців затримували просто посеред вулиць, в їхніх домівках проводили обшуки.

Серед поневолених – були рятувальники, поліцейські, віряни, фермери та освітяни. Є випадок, коли в катівні окупанти утримували дитину. Також відомо, що окупанти били та катували лікарів.

Все це тривало до 8 вересня 2022 року, коли під час контрнаступу Сили оборони України звільнили Балаклію.

Ворожі війська так швидко тікали, що забули на місцях дислокації паперові документи, електронні носії з інформацією про своє військо. Це надалі дало змогу українським слідчим розкривати злочини росіян.

Граніт з Калінінграда

За даними СБУ, одним з російських офіцерів, який у 2022 році віддавав накази та писав дозволи на незаконні утримання й катування мирних мешканців, був Валерій Буслов – підполковник окупаційної армії, на той момент 45-річний.

Його призначили так званим “військовим комендантом” у Балаклії.

– Підполковник Збройних сил Російської Федерації на прізвисько Граніт, який до початку повномасштабної війни був військовим комендантом Калінінградського гарнізону ЗС РФ, а у березні 2022 року – незаконно призначений військовим комендантом м. Балаклія. За матеріалами справи, перебуваючи на цій посаді, Граніт підписав низку наказів та інструкцій по військовій комендатурі, якими дозволив російським військовослужбовцям проводити незаконні затримання цивільного населення, – повідомив речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, Буслов особисто допитував затриманих.

– У його обов`язки входило: проведення фільтраційних заходів на території міста Балаклія та Балаклійського району Харківської області; організація та здійснення допитів цивільних осіб, які мешкали в даному районі; вигнання цивільних осіб на примусові роботи з укріплення блокпостів окупаційних сил ЗС РФ. Крім того, встановлено, що під керівництвом підполковника (Буслова, – Ред.) були здійсненні викрадення цивільних осіб, до яких надалі було застосовано фізичне та психологічне насильство, – йдеться у вироку Балаклійського районного суду.

Одну з катівень окупанти облаштували у відділі поліції в центрі міста.

Після звільнення Балаклії слідчі Нацполіції в Харківській області та співробітники СБУ там знайшли знаряддя тортур, зокрема битки, протигази, прилади для катування електрострумом, мішки, в яких людей водили коридорами, стяжки для рук.

Жінки й чоловіки, яких там утримували розповідали про жорстокі тортури: їх тримали в нелюдських умовах з мінімумом їжі та води, вони спали переважно на підлозі, за ними цілодобово стежили, а під час допитів били й знущалися.

Зокрема, у камері кілька днів утримували місцеву вчительку Вікторію Щербак разом із неповнолітньою донькою, окупанти погрожували дівчині зґвалтуванням.

Свідчення потерпілих

23 квітня 2022 року в селі Волохів Яр, розташованому неподалік Балаклії, озброєні військовослужбовці російської армії затримали чоловіка. У кайданках і з мішком на голові його доправили до балаклійської катівні.

– Надягли на руки кайданки, а на голову мішок, посадили до автомобіля Dacia Logan та поїхали в сторону міста Балаклія Ізюмського району Харківської області. Дорогою, між селами Волохів Яр та Яковенкове, вони зупинилися і військовослужбовці РФ почали допитувати про його родичів, які проходять військову службу в Збройних силах України. При цьому один з військовослужбовців РФ тричі вдарив його рукою по голові, внаслідок чого розбив верхню і нижню губу, – цитує Балаклійський районний суд свідчення потерпілого.

Він розповів у суді, що їжі та води давали мінімум, разом з іншими чоловіками спали на чому доведеться, а в камері стояв сморід.

– Протягом наступних 19 днів він перебував в камері розміром 1,5х3 м разом з іншими ув`язненими, яких в різні дні було від 3 до 8 осіб. Через таку кількість людей в камері, їм іноді не вдавалося спати, матраців не було, сиділи і спали на підлозі. У камері не було освітлення та вентиляції, лише іноді відкривали вікно. З камери його не випускали, на допити не водили. Замість туалету їм дали відро, куди вони змушені були справляти природні потреби. Годували їх один раз на день, іноді взагалі залишали без їжі. Воду видавали 1,5 – 2 л на всіх, якої не вистачало. Помитися та змінити одяг їм не давали, засоби гігієни не видавали. На 19 день його почали виводити з камери та примушували прибирати туалети, – цитує свідчення потерпілого суд.

На 20 день чоловіка повели на допит. У кабінеті вже чекав чоловік у військовій формі, пізніше потерпілий ідентифікує його як Валерія Буслова.

– Поклав на стіл вогнепальну зброю – пістолет Макарова, направивши його ствол у бік потерпілого, після чого наказав розповідати всю наявну інформацію про його братів, один з яких був учасником АТО, – йдеться у свідченнях.

У кабінеті перебували ще двоє військових у формі російської армії, вони погрожували вбивством, якщо чоловік говоритиме неправду.

– Показали на стіні три кульові отвори і сказали, що від нього також такі залишаться, якщо він брехатиме. Також йому погрожували, що змусять воювати на стороні РФ. Після допиту той, хто допитував, сказав йому висловити останнє бажання, що він сприйняв як реальну загрозу життю, – цитує свідчення одного з потерпілих суд.

Чоловіка примушували вступили до лав російської армії та воювати на боці окупантів, а на 22 день відпустили. Вдома він дізнався, що окупанти шукали його і в будинку тещі, і вдома, проводили обшуки. Його дружина розповіла про це суду, вирок цитує її свідчення.

– Повернулася додому і побачила, що двері її будинку були зірвані з петель. У цей момент з сараю її двору вийшли двоє чоловіків у військовій формі й почали питати про її чоловіка. Погрожували їй насильством. Через деякий час військові поїхали, а їй сказали, що за 15 хв до її приїзду її чоловіка забрали військові РФ, вдягли йому на голову мішок. Вона разом з матір`ю пішла до штабу військових РФ у с. Волохів Яр, щоб дізнатися за що забрали її чоловіка. Там вона дізналася, що чоловіка забрали в м. Балаклію нібито за те, що він передавав ЗСУ відомості про військових РФ, – йдеться у свідченнях.

Під час досудового розслідування потерпілий впізнав Буслова за фото. Підтвердив його особу й інший постраждалий. Він працював на ринку, коли до нього підійшов російський військовий, якого поки не ідентифікували, та силою завів до кабінету адміністрації ринку.

Там вже чекав Буслов, який також, погрожуючи пістолетом, вимагав здати місця проживання поліцейських, АТОвців та українських патріотів. Раніше адміністрація ринку представила цього чоловіка як коменданта Балаклії, який видаватиме дозволи на виїзд, каже потерпілий.

– Не отримавши належної відповіді, почав погрожувати, що примусово вивезе його родичів до РФ, а самого кине до в`язниці, – йдеться у вироку суду.

Коли чоловіка відпустили, йому довелося переховуватися. Він переживав, що за ним знову прийдуть.

Суд над Бусловим

Значна частина документів, вилучених на місцях дислокації російських військових, була підписана Бусловим. Ці документи сторона обвинувачення надала суду як докази.

Крім інструкцій та наказів, були вилучені списки військовослужбовців російської армії з підрозділів, що перебували у Балаклії, а також таблиця з позивними.

13 травня 2023 року підполковнику російської армії Буслову заочно повідомлено про підозру в учиненні воєнного злочину за попередньою змовою групи осіб, а саме в жорстокому поводженні з цивільними, а також у виданні наказу на вчинення таких дій.

Відповідно до процедури, підозру, а згодом і повістки про виклик обвинуваченого до суду, публікували в Урядовому кур’єрі та на сайті Офісу Генерального прокурора України.

Буслову призначили державного захисника, який представляв його інтереси у суді. Справу слухали заочно, оскільки обвинувачений на зв’язок не виходив та не був на засіданнях. Адвокат говорив про недоведеність вини підзахисного.

На суді не було встановлено пом’якшувальних обставин, натомість обтяжувальними визнано вчинення злочину групою осіб, слідство зараз працює над ідентифікацією підлеглих “коменданта”, причетних до злочину.

20 жовтня 2025 року Балаклійський районний суд визнав Валерія Буслова винним і призначив покарання у вигляді 12 років в’язниці, який рахуватиметься з дня його подальшого затримання.

– Оскільки засуджений наразі переховується на території держави-агресора, Служба безпеки України вживає заходів для реалізації міжнародних правових механізмів, які дозволять притягнути його до реального відбування покарання, – зауважив речник СБУ Харківської області Владислав Абдула.

Також суд постановив стягнути з Буслова на користь держави судові витрати у справі у сумі 7 169 грн 40 коп. за проведення судової експертизи.

Протягом 30 днів Буслов або його захисник можуть оскаржити рішення суду в Харківському апеляційному суді.

