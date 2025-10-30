Українский жіночий конгрес, який відбувся 23 жовтня у Києві, вважає, що жінки є основою людського капіталу України.

Жінки дедалі частіше очолюють громади, розвивають бізнес і беруть участь в ухваленні рішень. Особливо це помітно у прифронтових регіонах – там, де лідерство жінок стає запорукою стійкості та розвитку. Вони освоюють нові професії, набувають нових ролей і формують основу людського капіталу України.

Жінки як основа людського капіталу

Навіть за умови повернення українців з-за кордону держава матиме потенційний дефіцит робочої сили у 3,1–4,5 млн осіб, який неможливо подолати винятково внутрішніми ресурсами.

Політика розвитку людського капіталу має бути спрямована на утримання й розвиток працездатного населення та молоді в Україні, повернення українців з-за кордону і, безумовно, на залучення іноземної робочої сили.

Але чи повністю задіяно внутрішній потенціал? Український жіночий конгрес шукає шляхи вирішення кризи людського капіталу, наголошуючи, що жінки – величезний ресурс.

Створювати умови для поєднання кар’єри та сім’ї

Багато молодих жінок не працюють через те, що у них немає можливості поєднувати роботу і дітей. Уряд хоче вирішити ці питання, заявив міністр соцполітики Денис Улютін на Конгресі.

– Жінки беруть на себе нові задачі і роботу, а держава має створити умови, щоб вони могли це робити. Найперше – це підтримка сімей з дітьми, а також соціальні послуги для сімей, які мають дітей з інвалідністю. Держава впроваджує сервіси життєстійкості, які реалізуються під егідою першої леді в рамках програми Ти як?, де мами-жінки можуть отримати психологічні сервіси, послуги, – зазначив він.

Використовувати потенціал різних груп населення, віддалених від ринку праці

Люди з інвалідністю – величезний потенціал. Безбар’єрний простір і пропагування залучать людей. Нині в Україні понад 3 млн громадян з інвалідністю працездатного віку, і їх кількість зростає.

– Я вірю, що наша країна буде безбар’єрна й інклюзивна, де кожен буде почуватися на одному рівні. Я вдячна, що зараз влада нас чує, і впроваджує багато необхідних програм, – зазначила керівниця ГО Я знаю, ти зможеш (м. Дніпро) Олена Осадча.

Молодий ветеран Гліб Стрижко вважає, що з 2014 року Україна зробила квантовий стрибок у сприйнятті ветеранів і ветеранок.

– Ветерани і ветеранки – це не про соціальну політику, це люди, які мають готовність до змін і відповідальності. У них різні потреби, але їм точно потрібна підтримка кожного з вас, надавайте її з гідністю, увагою, запитуйте про потреби, – порадив він.

Розвивати сміливість жінок, їхні лідерські якості

Український жіночий конгрес спільно з Радою Європи провели навчальний курс для жінок-лідерок з нацменшин Подвійний виклик.

– Попри те, що дуже багато робиться для гендерної рівності і в Україні, і в багатьох європейських державах, на сьогоднішній день недостатньо того рівня доступу жінок до використання їхніх прав. Тому ініціатива Подвійний виклик, запропонована Конгресом, виявилася дуже актуальною, – розповіла Зола Кондур, керівниця проєктів Офісу Ради Європи в Україні.

Шукати можливості не лише в містах, а й в селах

Засновниця проєктів Агромотанка Олена Присяжнюк наголосила, що можливості для молоді є і в селі.

– Через свій блог я маю можливість популяризувати українське село, показувати, що бізнес може існувати в селі. Він може бути офіційний, правильний. Закликаю людей не боятися села, а створювати щось надзвичайне, – закликала Олена Присяжнюк.

За словами співзасновниці Українського жіночого конгресу Світлани Войцеховської, жінки вже довели, що є рушійною силою змін – у громадах, бізнесі, політиці, науці, культурі.

– Вони утримують економіку, відновлюють громади, підтримують армію, створюють нові можливості для інших. Завдання держави й суспільства – не втратити цей потенціал, а навпаки, розкрити його повною мірою. Людський капітал України — це не абстракція, це конкретні жінки, які сьогодні працюють, волонтерять, боронять і будують. Саме на їхній стійкості, лідерстві та сміливості тримається наша країна і формується її майбутнє, – наголосила Войцеховська.

Фото: Український жіночий конгрес

