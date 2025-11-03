В Україні 3 листопада скасували графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності для промислових підприємств. Відновлення обмежень можливе у вечірній пік споживання — з 16:00 до 22:00.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Відключення електроенергії 3 листопада

У відомстві наголошують, що через російські атаки є нові знеструмлення в кількох областях. Найскладніше – на Донеччині. На пошкоджених енергетичних об’єктах тривають ремонтні роботи.

Завдяки відновлювальним роботам графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промисловості скасовані в усіх регіонах України.

Можливе обмеження прогнозується на період вечірнього піку споживання – з 16:00 до 22:00.

Про зміни в енергопостачанні українці можуть дізнатися на сторінках чи у соцмережах обленерго свого регіону.

Міненерго вкотре закликає українців ощадливо споживати електроенергію, а особливо у пікові години вранці та ввечері. Така ощадливість допомагає знизити навантаження на енергосистему.

У понеділок, 3 листопада, обмеження у постачанні електроенергії застосовуватимуть в окремих регіонах, повідомили в Укренерго.

