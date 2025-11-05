Директорка ліцею №109 ім. Шевченка, що у Печерському районі Києва, яка 2 вересня не пустила до навчального закладу учнів, вдягнених у шорти, вже третій місяць поспіль перебуває поперемінно на лікарняних або у відпустках, зокрема за власний рахунок.

Про це повідомила освітній омбудсмен Надія Лещик, яка входить до складу комісії щодо службового розслідування вищезгаданої події.

Інцидент з директоркою школи у Києві

За словами Лещик, акт за результатами службового розслідування не було складено, оскільки особа, щодо якої проводилося розслідування, почергово перебувала на лікарняному та у відпустках, починаючи з 3 вересня 2025 року й досі. Водночас недопуск дітей до закладу відбувся 2 вересня 2025 року.

– Щодо відпусток, зазначу, що відпустки директору ліцею №109 надавалися з 29.09.2025 до 03.10.2025 р., з 06.10.2025 до 10.10.2025 р., остання – з 27.10.2025 до 05.11.2025 р. – без збереження заробітної плати, – написала Лещик.

Вона зазначила, що всі відпустки були погоджені Управлінням освіти Печерського району Києва, яке було поінформоване про необхідність проведення службового розслідування. Як повідомила Лещик, наразі комісія провела лише одне засідання 11 вересня.

– Тут виникає питання, хто і навіщо затягує розгляд службового розслідування? До речі, КМДА не проводить конкурси на посади керівників закладів освіти, – написала освітній омбудсмен.

Лещик також додала, що у відповідь на її запит Управління освіти Печерського району не підтвердило інформацію про випадки недопуску дітей до вбиральні в укритті ліцею, відсутність можливості харчування за батьківські кошти, брак гуртків і секцій чи інші порушення, на які скаржилися батьки учнів. Водночас, за її словами, частину з цих проблем у ліцеї було вирішено вже після розголосу ситуації.

Вона нагадала, що, згідно з заявою батьків учнів, 2 вересня “директорка допустила до навчання дітей тільки тоді, коли батьки викликали поліцію”. Через 20 хвилин після інциденту розпочалася повітряна тривога.

Лещик повідомила, що у відповіді Управління освіти зазначалося: дії директорки суперечать принципам доступності освіти та створюють умови дискримінації за ознакою зовнішнього вигляду.

Також наголошувалося, що вимога обов’язкового носіння шкільної форми не передбачена Статутом закладу, а керівник повинен забезпечувати реалізацію права учнів на освіту та створювати безпечні й сприятливі умови для навчання. Водночас, як зазначалося з посиланням на пояснення директорки, усіх учнів, які прийшли до школи 2 вересня 2025 року, було допущено до занять.

