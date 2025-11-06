Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці триває активна відбудова енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак. За його словами, ремонтні бригади працюють практично безперервно, аби забезпечити стабільне теплопостачання та енергопостачання в місті.

Скільки будинків у Києві вже отримали опалення

Мер Києва у своєму Telegram каналі повідомив, скільки житлових будинків у Києві отримали опалення. Як зазначив Кличко, опалювальний сезон у Києві стартував 29 жовтня, і вже близько 90% житлових будинків, які перебувають на балансі комунальних компаній, підключені до системи опалення. Решта об’єктів мають технічну можливість підключитися найближчим часом.

Мер нагадав, що після масштабних руйнувань енергетичної інфраструктури у 2023 році місту вдалося повністю відновити втрачені потужності, завдяки чому Київ стабільно пройшов минулий опалювальний сезон і планово розпочав новий.

Попри це, зазначив він, міські служби нині ліквідовують наслідки нових ворожих обстрілів, які цієї осені знову були спрямовані по об’єктах критичної інфраструктури.

Кличко також повідомив, що столиця продовжує впроваджувати концепцію розподіленої когенерації — системи, яка дозволяє виробляти тепло й електроенергію одночасно. Уже цієї зими завдяки новим установкам планується генерувати додатково приблизно 100 МВт електроенергії, що забезпечить безперебійну роботу лікарень, водоканалів і транспортних систем.

Коментуючи питання опалення у Києві, Кличко зазначив, що такий досвід для столиці унікальний і формується в надзвичайно складних умовах війни. Водночас подякував енергетикам за професіоналізм та самовідданість, завдяки яким столиця продовжує функціонувати стабільно.

