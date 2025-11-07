Метрополітен у Києві може тимчасово призупиняти роботу з кількох причин — як технічних, так і пов’язаних із безпекою. Найчастіше рух обмежують через технічні несправності, повітряні тривоги або інші надзвичайні ситуації.

Чому зупиняють метро у Києві під час руху, читайте в нашому матеріалі.

Чому під час руху метро у Києві може зупинятися

Причини зупинки поїздів метро під час руху:

Зараз дивляться

Збої в системах електропостачання чи обладнанні можуть призвести до короткочасного припинення руху поїздів. Після усунення несправностей роботу метрополітену відновлюють у штатному режимі.

Під час сигналу тривоги рух на відкритих (наземних) ділянках — зокрема на мостах і станціях, розташованих над землею — повністю зупиняється. Такі обмеження діють для захисту пасажирів від можливих ракетних ударів. Водночас підземні станції залишаються відкритими, виконуючи функцію укриттів для населення.

До тимчасового припинення роботи метро можуть призвести й інші ситуації, що створюють загрозу для безпеки пасажирів або руху поїздів, — від аварійних робіт до зовнішніх надзвичайних подій.

Чому поїзди Київського метрополітену зупиняються під час тривоги

Київський метрополітен — одне з найважливіших укриттів столиці, що продовжує працювати навіть у воєнних умовах. Однак під час повітряної тривоги рух поїздів на окремих ділянках зупиняється. Це створює значні незручності для мешканців міста, але у Київській міській державній адміністрації наголошують — рішення ухвалене не випадково.

У КМДА раніше пояснювали, чому зупиняють київське метро під час руху через повітряну тривогу. Зазначалося, що заборона руху метрополітену під час тривоги була затверджена Радою оборони Києва влітку 2022 року. Її прийняли з урахуванням рекомендацій ДСНС, поліції та військових, які несуть відповідальність за безпеку населення. Мова йде про відповідальне ставлення до життя громадян.

Питання перегляду цього рішення вже кілька разів розглядалося, але члени Ради оборони не підтримали його скасування, адже воно стосується безпеки в умовах реальної загрози.

Ба більше, досвід інших українських міст, зокрема Херсона, Запоріжжя, Харкова — довів, що громадський транспорт в таких умовах може стати об’єктом підвищеної небезпеки через масове скупчення людей. У Києві також фіксували випадки, коли під ворожі обстріли потрапляв рухомий склад транспорту.

У столиці визнають, що з часом окремі рішення можуть потребувати перегляду з урахуванням поточної ситуації. Для цього потрібен конструктивний діалог між ДСНС, військовими, поліцією та міською владою.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.