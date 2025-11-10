11 листопада у більшості регіонів України діятимуть графіки вимкнення світла. Українська енергетика продовжує відновлення після масованих російських ракетно-дронових ударів по енергооб’єктах.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки вимкнення світла 11 листопада

Тож 11 листопада графіки погодинних вимкнень світла будуть наступними:

• з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 3,5 черг.

Графіки обмеження потужності:

• з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

В Укренерго наголошують, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Актуальну інформацію щодо графіків вимкнення світла в регіоні споживачі можуть подивитися на офіційних сторінках обленерго.

8 листопада міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що енергосистему України вдалося частково стабілізувати після наймасштабнішої з початку війни російської атаки, однак повністю відмовитися від вимкнень електроенергії зараз неможливо.

У ніч на 8 листопада Росія здійснила масовану комбіновану атаку на енергетичну інфраструктуру у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Ворог випустив по Україні понад 450 ударних дронів і 45 ракет різних типів.

Факти ICTV розповідали, як під’єднати роутер до повербанка.

