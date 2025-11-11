300 освітян пройшли навчальний марафон із надолуження освітніх втрат

В Одесі успішно завершився тижневий навчальний марафон для 250 вчителів та 50 координаторів Освітніх Центрів із Херсонської та Миколаївської областей, які розташовані близько до лінії фронту.

Захід відбувся в межах проєкту Покращення результатів навчання школярів Херсонської та Миколаївської областей шляхом реалізації програм із надолуження освітніх втрат, який впроваджує ЮНІСЕФ та Асоціація інноваційної та цифрової освіти (AIDE).

Ключові теми тренінгів:

Подолання освітніх втрат (Catch-up Education): обговорювали визначення та причини освітніх втрат, підходи до їх подолання, діагностику, планування та реалізацію занять.

обговорювали визначення та причини освітніх втрат, підходи до їх подолання, діагностику, планування та реалізацію занять. Психосоціальна підтримка та здоров’я: учасники опанували навички надання психологічної допомоги дітям та колегам, вивчили поняття стресу та резильєнтності, а також розглянули елементи психосоціальної підтримки в рамках catch-up education.

учасники опанували навички надання психологічної допомоги дітям та колегам, вивчили поняття стресу та резильєнтності, а також розглянули елементи психосоціальної підтримки в рамках catch-up education. Командоутворення та безпека: провели тренінги з командоутворення, обговорили питання безпеки під час війни, аспекти цифрової грамотності та кібербезпеку, а також звітування та документування проєктної діяльності.

Зараз дивляться

Починаючи з листопада, впродовж шести місяців, 10 000 учнів громад Херсонської та Миколаївської областей, які постраждали від воєнних дій і в яких діти не мають можливості повноцінно навчатись очно, надолуживатимуть освітні прогалини за методикою розробленою фахівцями AIDE, у відповідності до рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

– ЮНІСЕФ реалізує низку проєктів, спрямованих на надолуження освітніх втрат. Вони включають різні етапи – від здійснення оцінки знань до підготовки бази та методик для того, щоб надолужувати їх. Разом з AIDE, впродовж півтора року нашої співпраці, ми змогли в повній мірі побудувати такий алгоритм, – підкреслив Анатолій Ігнатович, координатор освітніх проєктів ЮНІСЕФ.

– Завдяки цим тренінгам, освітяни Херсонської та Миколаївської областей отримали сучасні інструменти та знання для ефективної роботи з дітьми, підтримки їхнього психічного здоров’я та надолуження освітніх втрат в умовах викликів сьогодення, – зазначила Наталія Підгурська, менеджерка проєктів Асоціації інноваційної та цифрової освіти (AIDE).

– Ми вдячні організаторам за можливість пройти цей тренінг і зрозуміти, як ми можемо ефективно працювати з нашими дітьми, і де отримати ті необхідні ресурси, який можна використовувати для надолуження освітніх втрат. Я вчителька історії, і отриманий запас знань я перевезу з собою і зможу поділитися з нашими учнями та колегами, – сказала Лариса Рибачук, координаторка Освітнього Центру у селі Миролюбівка Херсонської області.

Навчання освітян проводиться в межах спільного проєкта ЮНІСЕФ та Асоціації інноваційної та цифрової освіти (AIDE) за фінансової підтримки Європейського Союзу та уряду Республіки Корея.

Фото: Асоціація інноваційної та цифрової освіти (AIDE)

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.