300 освітян пройшли навчальний марафон із надолуження освітніх втрат
В Одесі успішно завершився тижневий навчальний марафон для 250 вчителів та 50 координаторів Освітніх Центрів із Херсонської та Миколаївської областей, які розташовані близько до лінії фронту.
Захід відбувся в межах проєкту Покращення результатів навчання школярів Херсонської та Миколаївської областей шляхом реалізації програм із надолуження освітніх втрат, який впроваджує ЮНІСЕФ та Асоціація інноваційної та цифрової освіти (AIDE).
Ключові теми тренінгів:
- Подолання освітніх втрат (Catch-up Education): обговорювали визначення та причини освітніх втрат, підходи до їх подолання, діагностику, планування та реалізацію занять.
- Психосоціальна підтримка та здоров’я: учасники опанували навички надання психологічної допомоги дітям та колегам, вивчили поняття стресу та резильєнтності, а також розглянули елементи психосоціальної підтримки в рамках catch-up education.
- Командоутворення та безпека: провели тренінги з командоутворення, обговорили питання безпеки під час війни, аспекти цифрової грамотності та кібербезпеку, а також звітування та документування проєктної діяльності.
Починаючи з листопада, впродовж шести місяців, 10 000 учнів громад Херсонської та Миколаївської областей, які постраждали від воєнних дій і в яких діти не мають можливості повноцінно навчатись очно, надолуживатимуть освітні прогалини за методикою розробленою фахівцями AIDE, у відповідності до рекомендацій Міністерства освіти і науки України.
– ЮНІСЕФ реалізує низку проєктів, спрямованих на надолуження освітніх втрат. Вони включають різні етапи – від здійснення оцінки знань до підготовки бази та методик для того, щоб надолужувати їх. Разом з AIDE, впродовж півтора року нашої співпраці, ми змогли в повній мірі побудувати такий алгоритм, – підкреслив Анатолій Ігнатович, координатор освітніх проєктів ЮНІСЕФ.
– Завдяки цим тренінгам, освітяни Херсонської та Миколаївської областей отримали сучасні інструменти та знання для ефективної роботи з дітьми, підтримки їхнього психічного здоров’я та надолуження освітніх втрат в умовах викликів сьогодення, – зазначила Наталія Підгурська, менеджерка проєктів Асоціації інноваційної та цифрової освіти (AIDE).
– Ми вдячні організаторам за можливість пройти цей тренінг і зрозуміти, як ми можемо ефективно працювати з нашими дітьми, і де отримати ті необхідні ресурси, який можна використовувати для надолуження освітніх втрат. Я вчителька історії, і отриманий запас знань я перевезу з собою і зможу поділитися з нашими учнями та колегами, – сказала Лариса Рибачук, координаторка Освітнього Центру у селі Миролюбівка Херсонської області.
Навчання освітян проводиться в межах спільного проєкта ЮНІСЕФ та Асоціації інноваційної та цифрової освіти (AIDE) за фінансової підтримки Європейського Союзу та уряду Республіки Корея.
Фото: Асоціація інноваційної та цифрової освіти (AIDE)