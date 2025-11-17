Графік відключення світла у Чернівцях 18 листопада: коли не буде електрики
Після масованої атаки на енергетичну інфраструктуру України, за розпорядженням НЕК Укренерго, в багатьох регіонах нашої країни, зокрема і в Чернівцях, запровадили графіки відключення світла.
Як дізнатися, яка черга відключення світла діятиме у Чернівцях 18 листопада — читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Чернівецька область: вимкнення світла
18 листопада продовжують діяти графіки погодинних відключень світла (ГПВ). Це пов’язано з ремонтом пошкодженого обладнання після масованих обстрілів РФ енергетичних об’єктів України.
Обмеження електропостачання запроваджується для побутових та промислових споживачів по всій країні, зокрема у Чернівцях та Чернівецькій області.
Орієнтовний графік заживлення для груп споживачів.
Група 1
- 00:00 – 03:00;
- 05:30 – 09:00;
- 12:30 – 15:00;
- 18:30 – 21:00;
- з 23:30.
Група 2
- 00:00 – 03:00;
- 05:30 – 11:00;
- 14:30 – 17:00;
- 20:30 – 22:00.
Група 3
- 00:00 – 05:00;
- 07:30 – 12:00;
- 15:30 – 18:00;
- з 21:30.
Група 4
- 01:30 – 07:00;
- 09:30 – 14:00;
- 17:30 – 20:00;
- з 22:30.
Група 5
- 00:00 – 02:00;
- 04:30 – 09:00;
- 12:30 – 17:00;
- 20:30 – 23:00.
Група 6
- 00:00 – 06:00;
- 08:30 – 12:00;
- 15:30 – 18:00;
- з 21:30.
Група 7
- 02:30 – 08:00;
- 11:30 – 14:00;
- 17:30 – 20:00;
- з 21:30.
Група 8
- 01:30 – 07:00;
- 09:30 – 14:00;
- 17:30 – 21:00;
- з 23:30.
Група 9
- 00:00 – 04:00;
- 06:30 – 11:00;
- 14:30 – 17:00;
- 20:30 – 23:00.
Група 10
- 00:00 – 01:00;
- 03:30 – 08:00;
- 11:30 – 14:00;
- 17:30 – 20:00;
- з 22:30.
Група 11
- 00:00 – 05:00;
- 07:30 – 11:00;
- 14:30 – 17:00;
- 20:30 – 22:00.
Група 12
- 00:00 – 01:00;
- 03:30 – 08:00;
- 11:30 – 15:00;
- 18:30 – 22:00.
Дізнатись номер своєї групи можна за пошуком.
В Укренерго попередили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватися.
Споживачам варто стежити за опублікуванням актуальної інформації на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.
Українців закликають ощадливо використовувати електрику, коли вона з’являється за попередньо затвердженим графіком.