Після масованої атаки на енергетичну інфраструктуру України, за розпорядженням НЕК Укренерго, в багатьох регіонах нашої країни, зокрема і в Чернівцях, запровадили графіки відключення світла.

Як дізнатися, яка черга відключення світла діятиме у Чернівцях 18 листопада — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чернівецька область: вимкнення світла

18 листопада продовжують діяти графіки погодинних відключень світла (ГПВ). Це пов’язано з ремонтом пошкодженого обладнання після масованих обстрілів РФ енергетичних об’єктів України.

Обмеження електропостачання запроваджується для побутових та промислових споживачів по всій країні, зокрема у Чернівцях та Чернівецькій області.

Орієнтовний графік заживлення для груп споживачів.

Група 1

  • 00:00 – 03:00;
  • 05:30 – 09:00;
  • 12:30 – 15:00;
  • 18:30 – 21:00;
  • з 23:30.

Група 2

  • 00:00 – 03:00;
  • 05:30 – 11:00;
  • 14:30 – 17:00;
  • 20:30 – 22:00.

Група 3

  • 00:00 – 05:00;
  • 07:30 – 12:00;
  • 15:30 – 18:00;
  • з 21:30.

Група 4

  • 01:30 – 07:00;
  • 09:30 – 14:00;
  • 17:30 – 20:00;
  • з 22:30.

Група 5

  • 00:00 – 02:00;
  • 04:30 – 09:00;
  • 12:30 – 17:00;
  • 20:30 – 23:00.

Група 6

  • 00:00 – 06:00;
  • 08:30 – 12:00;
  • 15:30 – 18:00;
  • з 21:30.

Група 7

  • 02:30 – 08:00;
  • 11:30 – 14:00;
  • 17:30 – 20:00;
  • з 21:30.

Група 8

  • 01:30 – 07:00;
  • 09:30 – 14:00;
  • 17:30 – 21:00;
  • з 23:30.

Група 9

  • 00:00 – 04:00;
  • 06:30 – 11:00;
  • 14:30 – 17:00;
  • 20:30 – 23:00.

Група 10

  • 00:00 – 01:00;
  • 03:30 – 08:00;
  • 11:30 – 14:00;
  • 17:30 – 20:00;
  • з 22:30.

Група 11

  • 00:00 – 05:00;
  • 07:30 – 11:00;
  • 14:30 – 17:00;
  • 20:30 – 22:00.

Група 12

  • 00:00 – 01:00;
  • 03:30 – 08:00;
  • 11:30 – 15:00;
  • 18:30 – 22:00.

Дізнатись номер своєї групи можна за пошуком.

В Укренерго попередили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватися.

Споживачам варто стежити за опублікуванням актуальної інформації на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Українців закликають ощадливо використовувати електрику, коли вона з’являється за попередньо затвердженим графіком.

Як економити електроенергію

