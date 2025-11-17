Після масованої атаки на енергетичну інфраструктуру України, за розпорядженням НЕК Укренерго, в багатьох регіонах нашої країни, зокрема і в Чернівцях, запровадили графіки відключення світла.

Як дізнатися, яка черга відключення світла діятиме у Чернівцях 18 листопада — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чернівецька область: вимкнення світла

18 листопада продовжують діяти графіки погодинних відключень світла (ГПВ). Це пов’язано з ремонтом пошкодженого обладнання після масованих обстрілів РФ енергетичних об’єктів України.

Обмеження електропостачання запроваджується для побутових та промислових споживачів по всій країні, зокрема у Чернівцях та Чернівецькій області.

Орієнтовний графік заживлення для груп споживачів.

Група 1

00:00 – 03:00;

05:30 – 09:00;

12:30 – 15:00;

18:30 – 21:00;

з 23:30.

Група 2

00:00 – 03:00;

05:30 – 11:00;

14:30 – 17:00;

20:30 – 22:00.

Група 3

00:00 – 05:00;

07:30 – 12:00;

15:30 – 18:00;

з 21:30.

Група 4

01:30 – 07:00;

09:30 – 14:00;

17:30 – 20:00;

з 22:30.

Група 5

00:00 – 02:00;

04:30 – 09:00;

12:30 – 17:00;

20:30 – 23:00.

Група 6

00:00 – 06:00;

08:30 – 12:00;

15:30 – 18:00;

з 21:30.

Група 7

02:30 – 08:00;

11:30 – 14:00;

17:30 – 20:00;

з 21:30.

Група 8

01:30 – 07:00;

09:30 – 14:00;

17:30 – 21:00;

з 23:30.

Група 9

00:00 – 04:00;

06:30 – 11:00;

14:30 – 17:00;

20:30 – 23:00.

Група 10

00:00 – 01:00;

03:30 – 08:00;

11:30 – 14:00;

17:30 – 20:00;

з 22:30.

Група 11

00:00 – 05:00;

07:30 – 11:00;

14:30 – 17:00;

20:30 – 22:00.

Група 12

00:00 – 01:00;

03:30 – 08:00;

11:30 – 15:00;

18:30 – 22:00.

Дізнатись номер своєї групи можна за пошуком.

В Укренерго попередили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватися.

Споживачам варто стежити за опублікуванням актуальної інформації на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Українців закликають ощадливо використовувати електрику, коли вона з’являється за попередньо затвердженим графіком.

