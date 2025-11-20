Через складну ситуацію в енергосистемі вдень 20 листопада у більшості областей України запровадили аварійні відключення електроенергії.

Причиною обмежень є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Про це повідомили в Укренерго.

Аварійні відключення світла 20 листопада

Попередньо оприлюднені графіки відключення світла наразі не діють. Аварійні знеструмлення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Зараз дивляться

У ДТЕК уточнили, що аварійні відключення світла застосовані, зокрема, у Києві, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях.

Енергетики закликають українців раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Раніше в Міненерго повідомляли, що росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Чернігівської, Донецької, Дніпропетровської та Харківської областей. На пошкоджених об’єктах тривають ремонтно-відновлювальні роботи.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.