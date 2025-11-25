Під час нічної атаки на Київ 25 листопада загинув 65-річний декоратор і бутафор Вадим Тупчій.

У його квартиру в Дніпровському районі влучив російський ударний дрон, через що митець загинув на місці.

Загинув Вадим Тупчій – що відомо

За інформацією PEN Ukraine, Шахед поцілив просто в оселю, де Вадим Тупчій працював близько 25 років. Тут зберігалися інструменти, матеріали, маски та роботи, які він створював упродовж десятиліть.

Син митця Антон розповів Київ24, що після вибухів не міг додзвонитися до батька. Прибувши до будинку, впізнав його серед загиблих.

Про втрату повідомив і друг Тупчія – археолог Тимур Бобровський, який згадав їхню останню зутріч.

– Надзвичайно творчий і талановитий, розумний та іронічний, геніальний майстер… Десять днів тому ми разом вечеряли, спілкувалися і співали в теплій компанії посеред чергового київського блекауту. І прощалися, ніби на мить… Царство Небесне моєму товаришу, Божа кара його вбивцям, – написав Бобровський.

Творчий шлях Вадима Тупчія

Вадим Тупчій мав акторську освіту та грав у театрі Шарж разом із Віктором Андрієнком.

Найбільш відомим його проєктом стало Шоу довгоносиків, що виходило на українських телеканалах з 1996 по 1999 рік. Саме він створював впізнавані носи та інший реквізит.

Віктор Андрієнко в памʼять про свого колегу й товариша опублікував зображення у соцмережах – дата на чорному тлі.

Нагадаємо, що вночі 25 листопада російські війська випустили по столиці ракети та ударні дрони. За попередніми даними, загинули щонайменше шестеро людей загинули та десятеро дістали поранення.

Фото: Тимур Бобровський, PEN Ukraine

