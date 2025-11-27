Зимовий вступ на так званий нульовий курс в українських університетах запровадять вже цієї зими.

Програма нульовий курс стартує вже цієї зими

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко в ефірі національного телемарафону в четвер.

– Зимовий вступ на нульовий курс – це абсолютно правильна відповідь держави на виклики, які сьогодні стоять перед українською молоддю. Ми плануємо, що ця можливість буде доступна для наших молодих людей вже незабаром, цієї зими. Ми очікуємо, що Кабінет міністрів затвердить відповідну постанову, яка запровадить цей експериментальний проєкт і розпочне ініціативу, – зазначив Трофименко.

За його словами, нульовий курс можна порівняти з підготовчим відділенням.

Мета програми – інтегрувати молодь у студентські спільноти, допомогти зробити усвідомлений вибір та підготуватися до складання НМТ і вступу до університету разом зі спільнотою вишу.

Учасники курсу зможуть отримати додатково до 15 конкурсних балів, які підвищать шанси на бюджетне місце або державний грант.

Ці бали можна буде використати лише при вступі до того університету, де проходив нульовий курс.

Трофименко додав, що цільовою аудиторією проєкту стануть, зокрема, молоді люди з тимчасово окупованих територій, військовослужбовці, які повертаються з полону або звільняються зі служби, а також ті, хто пропустив основну вступну кампанію.

Нагадаємо, у серпні президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну спростити умови вступу до університетів, зокрема запровадити зимову вступну кампанію.

У вересні міністр освіти Оксен Лісовий повідомив, що відомство ініціює нульовий курс для абітурієнтів, які не склали НМТ.

