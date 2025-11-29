Погода на початок грудня: тепліше за норму, без снігу, але з туманами

В Україні на вихідних та на початку наступного тижня очікується переважно суха та відносно тепла погода, яка не характерна для початку зими.

Про це Фактам ICTV розповів синоптик відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семилет.

Погода в Україні на вихідні

За словами синоптика, 29 листопада в Україні формуватиметься поле високого тиску, тож очікується погода без опадів.

30 листопада та 1 грудня атмосферний фронт від циклону над Чорним морем впливатиме на південь Прикарпаття та Закарпаття, де можливий невеликий дощ.

На решті території – без опадів. Тепла повітряна маса поступово змінюватиметься прохолоднішою, однак температура все одно залишатиметься вищою за звичайну для цього періоду.

— Погода залишатиметься теплішою, звичайної для цієї пори, а найтепліше очікується у південній частині, — зазначив Семилет.

Температура в південних областях, Кіровоградщині та Дніпропетровщині вночі становитиме від +1 до +8, вдень +7…+12. На решті території: вночі +5…-1, вдень +4…+9.

Прогноз на 2–8 грудня

2–3 грудня також буде переважно сухо, лише 3 грудня на півдні можливий невеликий дощ. 4 грудня — опади в південних областях, а 8 грудня — у більшості регіонів, на заході з мокрим снігом.

Температура вночі — від +5 до –2, вдень — +1…+7, на півдні до +10.

— Таких сильних істотних змін у погоді ми не бачимо, — пояснив синоптик.

Чи буде сніг?

— Найближчий тиждень, на перший тиждень грудня, поки ми не бачимо опадів у вигляді снігу. Та й загалом, поки що я не можу сказати, чи буде сніг у грудні, — зазначив Семилет.

За прогнозом середньомісячної температури грудня 2025 року, очікується від –3 до +5, що на 2 градуси вище норми.

Синоптик зазначив, що середньодобова температура наразі перевищує норму у більшості міст.

– Наприклад, 27 листопада вона була на 5–12 градусів, місцями до 15 градусів, що на 4–11 градусів вище за норму, — сказав фахівець, – сказав він.

Попередження про туман

Синоптики також випустили попередження про туман у нічні та ранкові години 29 листопада — видимість 200–500 м, жовтий рівень небезпеки.

— Водіям і пішоходам треба бути уважними та бережними. Пішоходам обов’язково носити світловідбивальні елементи, щоб їх можна було побачити здалеку, — наголосив Семилет.

Погода на Миколая, 6 грудня

За прогнозами синоптиків на День святого Миколая, 6 грудня снігу не буде.

– 6 грудня буде без опадів. Температура вночі від +5 до –2, вдень +1…+7, на півдні до +10, повідомив синоптик.

Іван Семилет підсумував, що на наступному тижні в Україні буде звичайна погода, без аномалій, без екстремальних морозів, дощів чи снігу.

