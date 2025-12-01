Завершено досудове розслідування проти колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, який після подій 2014 року переховується в Росії та продовжує там працювати в інтересах держави-агресора.

Судитимуть ексміністра внутрішніх справ Захарченка

Як повідомляє Державне бюро розслідувань, він системно вчиняв злочини проти національної безпеки України та виправдовував агресію Росії. За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора завершено досудове розслідування – обвинувальний акт скеровано до суду.

ДБР прямо не називає особу Віталія Захарченка, однак з названих фактів можна дійти до висновку, що йдеться саме про нього.

За інформацією слідства, одразу після повномасштабного вторгнення у 2022 році обвинувачений телефонував українським посадовцям і пропонував підписати з Росією так званий договір про дружбу і захист.

У ДБР пояснили, фактично йшлося про добровільне передавання територій ворогу в обмін на “високі посади”. Він наголошував, що діє нібито від імені керівництва Росії.

Водночас слідчі дізналися, що протягом 2017–2023 років колишній міністр внутрішніх справ активно поширював проросійські наративи, спрямовані на підривну діяльність проти України.

Наприклад, а сторінці у забороненій в Україні соціальній мережі Вконтакте він розміщував низку матеріалів, які створювали ідеологічне підґрунтя для російської агресії, завдаючи шкоди державній та інформаційній безпеці України.

Крім цього, з березня до квітня 2022 року ексміністр оприлюднив на YouTube-каналі Imside Media Holding близько 30 відео під назвою Віталій Захарченко — дайджест поточних подій в Україні.

У ДБР наголосили, що у цих відео він виправдовував агресію Росії, перекручував історичні факти та повторював пропагандистські тези. Аналогічний контент публікував в Instagram.

За даними ДБР, колишній міністр з’являвся у пропагандистських російських ефірах, зокрема 5 червня 2022 року та під час засідання Ради Безпеки ООН у форматі відеоконференції 27 грудня 2023 року. Там він стверджував, що агресія Росії нібито була “вимушеною”.

Його судитимуть за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 КК — державна зрада;

ч. 2 ст. 111 КК — державна зрада в умовах воєнного стану;

ч. 3 ст. 436-2 КК — виправдовування збройної агресії РФ з використанням ЗМІ.

Максимальне покарання за цими статтями передбачає до 15 років позбавлення волі. За інформацією ДБР, зараз підозрюваний переховується у Росії та продовжує антиукраїнську діяльність.

Стягнення майна ексміністра внутрішніх справ Захарченка

У ДБР пояснили, що у 2025 році передали повний пакет матеріалів для застосування санаційного механізму стягнення активів ексміністра у дохід держави у рамках іншого кримінального провадження.

ДБР провело необхідні слідчі дії, вручило ухвали про арешт представникам власника, системно контролювало процес передавання майна в Агентство з розшуку та менеджменту активів.

Серед цього майна – елітне домоволодіння з земельними ділянками у Києві. ДБР ще у 2021 році забезпечило накладення на нього арешту та передавання в управління АРМА.

У жовтні 2025 року Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про стягнення активів, зокрема, домоволодіння Віталія Захарченка в дохід держави.

Це вже не перша справа щодо нього. 24 січня повідомлялося, що до суду скеровано обвинувальний акт проти колишнього очільника МВС Віталія Захарченка.

За даними ДБР і Офісу генпрокурора, під час Революції гідності у листопаді 2013 року – лютому 2014 року він разом з іншим підозрюваним керував так званими тітушками, яких використовували для застосування фізичної сили та участі в масових сутичках.

