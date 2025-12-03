Скоро Новий рік – час святкування, подарунків і, звісно ж, новорічної ялинки. Багато хто мріє прикрасити свій дім пухнастою зеленою красунею, створивши атмосферу свята й затишку. Однак бажання мати ялинку вдома не повинно призводити до порушення закону.

Факти ICTV дізнавалися, який штраф за зрубану ялинку та яка відповідальність передбачена за законом.

Розміри штрафів за незаконно зрубані хвойні дерева

За незаконну вирубку дерев передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Вибір виду відповідальності залежить від масштабів порушення та заподіяної шкоди.

Наразі в Україні декілька правових актів, які регулюють відповідальність осіб, що займаються незаконною вирубкою насаджень. За зрубування однієї ялинки передбачена адміністративна відповідальність. Цей різновид адміністративних правопорушень регулюється статтею 65 кодексу України про адміністративні правопорушення.

У цій статті зазначено, що за незаконну вирубку та пошкодження дерев і їхнє незаконне зберігання або перевезення в зоні лісових розсадників або на плантаціях природного походження, доведеться заплатити штраф:

510-1 020 грн . Відповідно, це від 30 до 60 неоподаткованих мінімумів.

Якщо ж правопорушення здійснила посадова особа, в такому разі доведеться заплатити 2 550-5 100 грн.

Якщо ж особі вже одного разу виписали штраф у цьому році, то за здійснення повторного правопорушення, доведеться заплатити значно більше. Тоді сума штрафу становитиме 1 020-1 530 грн.

Якщо ялинка була зрубана не в лісі, а в межах населених пунктів, то в такому випадку відповідальність і розмір штрафу відрізнятимуться:

Якщо правопорушення здійснила фізична особа, то їй доведеться заплатити 170-510 грн штрафу.

Якщо ж правопорушення здійснила посадова особа, або фізична особа-підприємець, тоді розмір штрафу – 510-850 грн.

Чи передбачена кримінальна відповідальність

Та передбачена не лише адміністративка та штраф за зрубану ялинку в Україні, а й кримінальна відповідальність, що зазначено у статті 246 Кримінального кодексу України:

Якщо незаконне вирубування дерев призвело до заподіяння істотної шкоди, то в такому разі доведеться заплатити 17-25,5 тис грн.

Також передбачена відповідальність у вигляді пробаційного нагляду на строк до трьох років. Це правопорушення ще карається обмеженням чи й навіть позбавленням волі до трьох років.

Якщо ж особа вчинила ті самі дії повторно та змовилася з групою осіб, то в такому випадку людині загрожує обмеження або позбавлення волі строком 3-5 років.

Якщо ці дії були скоєні в межах заповідників, на територіях заповідного фонду та в лісах, що охороняються, то штраф становитиме 25,5-34 тис грн.

Якщо вирубка лісів призвела до тяжких наслідків, то особу можуть обмежити чи позбавити волі, строком від 5 до 7 років.

У законі є примітка, що істотною вважається шкода, яка в 20 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, або ж це істотна шкода, якої завдано довкіллю.

Та це не вся відповідальність, адже відповідно до Постанови Кабміну, затверджені такси для обчислення розміру шкоди, яку заподіяно лісу чи заповідним зонам. Розмір цієї такси збільшується за збільшення діаметра дерева.

Отже, дешевше буде не платити штраф за незаконно зрубану ялинку, а придбати деревце, яке виростили у спеціальних лісових господарствах.

