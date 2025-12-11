Зимовий вступ на так званий нульовий курс в українських університетах запровадять в цьому сезоні.

Програма нульовий курс стартує вже цієї зими

– Зимовий вступ на нульовий курс – це абсолютно правильна відповідь держави на виклики, які сьогодні стоять перед українською молоддю. Ми плануємо, що ця можливість буде доступна для наших молодих людей вже цієї зими, – зазначив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко в ефірі національного телемарафону.

За його словами, нульовий курс можна порівняти з підготовчим відділенням.

Мета програми – інтегрувати молодь у студентські спільноти, допомогти зробити усвідомлений вибір та підготуватися до складання НМТ і вступу до університету разом зі спільнотою вишу.

Учасники курсу зможуть отримати додатково до 15 конкурсних балів, які підвищать шанси на бюджетне місце або державний грант.

Ці бали можна буде використати лише під час вступу до того університету, де проходив нульовий курс.

Трофименко додав, що цільовою аудиторією проєкту стануть, зокрема, молоді люди з тимчасово окупованих територій, військовослужбовці, які повертаються з полону або звільняються зі служби, а також ті, хто пропустив основну вступну кампанію.

Нагадаємо, у серпні президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну спростити умови вступу до університетів, зокрема запровадити зимову вступну кампанію.

У вересні міністр освіти Оксен Лісовий повідомив, що відомство ініціює нульовий курс для абітурієнтів, які не склали НМТ.

Деталі про нову програму від МОН

Кабінет міністрів дав зелене світло новій моделі зимового вступу, запропонованій президентом України. Йдеться про запуск експериментальної підготовчої програми, що працюватиме за розширеним форматом і відкриватиме для вступників додаткові можливості.

Університети розпочнуть набір на короткі підготовчі курси тривалістю 3-6 місяців, головною метою яких стане підготовка до НМТ. Обов’язковими предметами визначено українську мову, математику та історію України. До них додається ще один курс на вибір: іноземна мова, природничий цикл або література – кожен обсягом по 90 годин. Формат навчання можливий як очний, так і дистанційний.

За словами міністра освіти і науки Оксена Лісового, ця модель створена, щоб максимально спростити доступ до української вищої освіти в умовах війни. Зимовий вступ покликаний стати перехідною ланкою між школою та університетом – особливо для молоді з прифронтових регіонів, військових і тих, хто потребує додаткової підтримки.

Навчання стартує з нульового рівня, дозволяючи відновити знання та зменшити прогалини, які можуть позначитися на подальшому навчанні.

Держава забезпечить адресну допомогу тим категоріям вступників, що перебувають у найскладніших умовах: жителям тимчасово окупованих територій, ветеранам та військовим. Для них передбачено грантове фінансування, стипендії (для тих, хто навчатиметься очно), а за потреби – і покриття витрат на проживання в гуртожитку. Мета – мінімізувати освітні втрати та зробити шлях до університету безпечнішим і прогнозованішим.

Університет варто обирати завчасно, а підготовче відділення фактично працюватиме як нульовий курс. Якщо вступник продовжить навчання саме в цьому закладі, він зможе отримати до 15 додаткових балів до конкурсного бала під час вступу на перший курс – залежно від спеціальності. Це дозволяє значно підсилити результати НМТ та плавно перейти до студентського життя.

МОН закликає майбутніх вступників уважно стежити за інформацією на сайтах обраних університетів щодо старту набору, графіків та умов участі для пільгових категорій.

Джерело : Міносвіти

