Під час війни професія перестає бути лише роботою. Кухарі по всій Україні дедалі частіше шукають спосіб бути корисними не поодинці, а разом — через спільні дії, підтримку країни, розвиток своєї сфери.

З цього запиту й народився простір кухарів України Поруч Азов.

Поруч Азов – простір кухарів України

Поруч Азов об’єднує кухарів із різних міст і закладів — тих, хто працює на кухні щодня, навчається професії або вже має власний досвід.

Зараз дивляться

Простір зібрався навколо простої ідеї: діяти разом, підтримувати одне одного і не відкладати розвиток української кухні на після війни.

Спільнота працює як відкрита мережа, де немає єдиного сценарію участі — кожен обирає свій формат залучення: через навчання, події, спільні проєкти або ініціативи підтримки армії, зокрема 1 корпусу НГУ Азов, а також ветеранські напрями.

Три опори простору Поруч Азов

Простір тримається на трьох простих речах, які задають тон усій спільноті.

Єдність. Ініціатива поєднує професійних кухарів, ветеранів і тих, хто лише починає шлях у гастрономії.

Спільнота людей, яких об’єднує повага до професії та української гастрономічної ідентичності.

Освіта. Простір живе подіями: майстер-класами, гастрономічними зустрічами, фестивалями.

Окремо розвиваються програми для кухарів, які повертаються з фронту, і можливості для тих, хто тільки входить у професію.

Підтримка. Частина ініціатив простору спрямована на підтримку 1 корпусу НГУ Азов. Поруч Азов працює для тих, хто сьогодні боронить Україну, і для тих, хто створює її майбутнє.

Участь може бути безкоштовна, але благодійні внески схвалюються, а звіти прозоро публікуються.

Хто може долучитися до спільноти?

Стати частиною Поруч Азов можуть кухарі, кондитери, студенти кулінарних напрямів і всі, хто працює у сфері гастрономії та хоче бути в професійній українській спільноті.

Окрему роль у просторі відіграють регіональні шефи — активні представники спільноти у своїх містах і областях.

Вони долучаються до стратегічних рішень, представляють регіони на національних подіях і беруть участь у розвитку локальної гастрономії.

Детальніше про формат участі, напрями роботи та можливості долучення зібрано на офіційному сайті простору.

Поруч Азов надихає на спільність, відповідальність і готовність діяти разом у складний для країни час.

Якщо відчуваєте, що хочете приєднатися, якщо в душі є гастрономічний поклик – вам точно треба відкрити для себе легендарний Азов.

Фото: Поруч Азов

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.