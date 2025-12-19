Поруч Азов: кухня як простір єдності та дії
Під час війни професія перестає бути лише роботою. Кухарі по всій Україні дедалі частіше шукають спосіб бути корисними не поодинці, а разом — через спільні дії, підтримку країни, розвиток своєї сфери.
З цього запиту й народився простір кухарів України Поруч Азов.
Поруч Азов – простір кухарів України
Поруч Азов об’єднує кухарів із різних міст і закладів — тих, хто працює на кухні щодня, навчається професії або вже має власний досвід.
Простір зібрався навколо простої ідеї: діяти разом, підтримувати одне одного і не відкладати розвиток української кухні на після війни.
Спільнота працює як відкрита мережа, де немає єдиного сценарію участі — кожен обирає свій формат залучення: через навчання, події, спільні проєкти або ініціативи підтримки армії, зокрема 1 корпусу НГУ Азов, а також ветеранські напрями.
Три опори простору Поруч Азов
Простір тримається на трьох простих речах, які задають тон усій спільноті.
Єдність. Ініціатива поєднує професійних кухарів, ветеранів і тих, хто лише починає шлях у гастрономії.
Спільнота людей, яких об’єднує повага до професії та української гастрономічної ідентичності.
Освіта. Простір живе подіями: майстер-класами, гастрономічними зустрічами, фестивалями.
Окремо розвиваються програми для кухарів, які повертаються з фронту, і можливості для тих, хто тільки входить у професію.
Підтримка. Частина ініціатив простору спрямована на підтримку 1 корпусу НГУ Азов. Поруч Азов працює для тих, хто сьогодні боронить Україну, і для тих, хто створює її майбутнє.
Участь може бути безкоштовна, але благодійні внески схвалюються, а звіти прозоро публікуються.
Хто може долучитися до спільноти?
Стати частиною Поруч Азов можуть кухарі, кондитери, студенти кулінарних напрямів і всі, хто працює у сфері гастрономії та хоче бути в професійній українській спільноті.
Окрему роль у просторі відіграють регіональні шефи — активні представники спільноти у своїх містах і областях.
Вони долучаються до стратегічних рішень, представляють регіони на національних подіях і беруть участь у розвитку локальної гастрономії.
Детальніше про формат участі, напрями роботи та можливості долучення зібрано на офіційному сайті простору.
Поруч Азов надихає на спільність, відповідальність і готовність діяти разом у складний для країни час.
Якщо відчуваєте, що хочете приєднатися, якщо в душі є гастрономічний поклик – вам точно треба відкрити для себе легендарний Азов.
Фото: Поруч Азов