Кожна українська сім’я, в якій народилася дитина, має право на матеріальну допомогу.

Виплати на дітей при народженні надаються батькам незалежно від рівня доходів та соціального статусу. Для їх отримання необхідно звернутися у відділ соціального захисту населення та подати відповідну заяву. Зробити це необхідно протягом 12 календарних місяців після народження дитини, інакше допомогу не призначать.

Коли приходять дитячі гроші й куди звертатися, якщо виплат немає — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Коли приходять дитячі гроші

Згідно з постановою Кабінету міністрів Про Порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми (пункт 13) допомога при народженні дитини надається у розмірі, встановленому на дату народження дитини.

Допомога при народженні дитини, яка народилася після 30 квітня 2014 року, призначається у розмірі 41 280 грн. Спочатку виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10 320 грн. Решта суми виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами, а саме — 860 грн на місяць.

Тобто щомісяця батьки отримують 860 грн, доки малюку не виповниться три роки. Ця сума є фіксованою.

Батьків, у яких народилася маленька дитина, цікавить, коли приходять дитячі гроші у 2025 році.

Точної дати виплати дитячих грошей немає. Річ у тім, що на початку кожного місяця Державна казначейська служба України перераховує в банк кошти, які надходять на картку одержувачів дитячої допомоги.

Період зарахування грошей на картку не може перевищувати трьох днів.

Тому вони можуть надійти на рахунок комерційного банку в період з 4-го до 10-го числа, а батьки можуть одержати їх з 5-го до 15-го числа щомісяця.

Куди звертатися, якщо дитячі гроші не прийшли

У Мінсоцполітики пояснили, що бувають випадки, коли батьки із запізненням отримують виплати на дитину. Це пов’язано із тим, що органи Державної казначейської служби роблять платежі з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунку та пріоритетності здійснення видатків.

Так, у період повномасштабної війни гроші спрямовуються передусім на національну безпеку та оборону держави, тому можливі невеликі затримки з виплатами.

Батькам, яким не приходять дитячі гроші, радять звертатися в орган соціального захисту населення за місцем фактичного або тимчасового перебування.

Також за додатковими роз’ясненнями можна зателефонувати на урядову гарячу лінію за номером 15-45.

