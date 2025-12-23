Унаслідок ворожої масованої атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури 23 грудня сталося повне знеструмлення Запоріжсталі, що призвело до аварійного зупинення виробництва.

Про це повідомляє пресцентр Запоріжсталі.

Запоріжсталь зупинила роботу

Зазначається, що персонал підприємства своєчасно відреагував на знеструмлення, а тому вдалося уникнути техногенної аварії та зменшити рівень викидів в атмосферу. Загрози для життя та здоров’я працівників та містян немає.

Зараз дивляться

Наразі на підприємстві Запоріжсталь застосовуються оперативні рішення для стабілізації внутрішньої енергосистеми. Виробництво відновиться після цілковитого поновлення зовнішнього енергопостачання.

Вночі росіяни запустили по Україні 635 ударних безпілотників та 38 ракет різних типів. Основною ціллю була енергетика. Унаслідок атаки українські атомні електростанції тимчасово знизили потужність генерації.

На Львівщині ворожі бойові безпілотники атакували об’єкт енергетичної інфраструктури — там зафіксовано пошкодження. На Рівненщині через пошкодження енергетичного об’єкта приблизно 300 тис. абонентів регіону залишилися без світла.

Фото: Запоріжсталь

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.