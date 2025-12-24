Захищено: Що важливо знати перед купівлею варильної панелі

Насамперед важливо враховувати розміри вбудовування — ширину, глибину і мінімальну товщину стільниці. Ці параметри визначають, чи підійде панель до підготовленої ніші. Також варто перевірити загальні габарити моделі, щоб вона не заважала сусіднім шафам, розеткам, кабелям або газовому виводу.