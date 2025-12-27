Сьогодні вночі на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання загинув командир Російського добровольчого корпусу (РДК) Денис WhiteRex Капустін.

Про це повідомляють у РДК.

Загибель Дениса Капустіна

— Сьогодні вночі на Запорізькому напрямку фронту під час виконання бойового завдання героїчно загинув наш командир – Денис WhiteRex Капустін. Всі подробиці будуть оприлюднені пізніше – поки встановлюються деталі події, — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, Денис Капустін загинув внаслідок прильоту FPV-дрона.

Що відомо про Дениса Капустіна

Денис Капустін є громадянином РФ, народився у Москві. За його словами, він у 2014 році приїздив у Київ на Євромайдан. А у 2017 році взагалі вирішив переїхати до Києва.

Як розповів Денис в інтерв’ю Радіо Свободі, повномасштабна війна застала його у Києві. У боях участі не брав, але допомагав роздавати гуманітарку, охороняв волонтерів, патрулював вокзал, розносив ліки. Його перший бойовий виїзд був до Миколаєва.

Про створення Російського добровольчого корпусу офіційно оголосили 11 серпня 2022 року. Тоді заявили, що громадяни РФ разом з українцями будуть боротися на боці України. До РДК входять колишні російські військові, колишні працівники ФСБ, МВС, активісти націоналістичних неформальних рухів, які розчарувалися в “русскому мирі”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 403-тю добу.

Фото: РДК

