У Києві через складну енергетичну ситуацію є зміни у русі поїздів на червоній гілці метрополітену.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Змінено рух на червоній гілці метро

Так, наразі поїзди рухаються між станціями Академмістечко — Арсенальна. Інтервал руху становить 6 хвилин відповідно до установлених графіків.

Рух поїздів на синій та зеленій лініях метро без змін. Інтервали руху також без змін, відповідно до графіка вихідного дня.

Під час повітряної тривоги всі підземні станції працюють у режимі укриття.

Як повідомляють рятувальники ДСНС, внаслідок російського масованого комбінованого удару по столиці одна людина загинула, 27 постраждали, з них двоє дітей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 403-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

