1 січня зазвичай характеризується нижчою активністю містян, адже після гучних новорічних свят багато хто обирає відпочинок. Через це кількість пасажирів у громадському транспорті помітно зменшується, що безпосередньо впливає на режим його роботи.

Дізнавайтеся про графік роботи метро 1 та 2 січня 2026 року в нашому матеріалі.

Графік роботи метро у Києві 1 січня

У перші дні нового року громадський транспорт у столиці традиційно працює з урахуванням святкового ритму міста. Через зменшення кількості пасажирів у новорічні вихідні київський метрополітен коригує графік руху поїздів, аби оптимізувати роботу підземки.

У КП Київський метрополітен пояснили, як працюватиме метро у Києві 1 січня. 1 та 2 січня 2026 року в київському метро тимчасово змінять інтервали між поїздами на всіх трьох лініях. Таке рішення ухвалили через очікуване зниження пасажиропотоку після новорічної ночі.

У перший день року вранці, у години найбільшого навантаження, поїзди курсуватимуть із проміжком близько 3-4 хвилин. Протягом дня після завершення пікового періоду очікування на поїзд збільшиться до 5-6 хвилин.

Графік роботи метро у Києві 2 січня

2 січня інтервали руху становитимуть 3-4 хвилини впродовж усього дня, зокрема й у ранкові та вечірні години пік.

Вже 3 та 4 січня столичне метро працюватиме за стандартним графіком вихідного дня, а саме з інтервалами між поїздами приблизно 6-7 хвилин.

Джерело : КМДА