У вівторок, 6 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинного вимкнення світла та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки вимкнення світла 6 січня

Причина запровадження графіків вимкнення світла та сама – наслідки російських ракетно-дронових ударів по енергетичних об’єктах країни.

Водночас в Укренерго наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінитись, а тому час та обсяг вимкнень за конкретною адресою слід дізнаватись на офіційних сторінках обленерго.

Наприкінці грудня 2025 року повідомлялося, що лівий берег Києва, Бориспільський та Броварський райони з 1 січня перейдуть на стабільні графіки електропостачання.

Нагадаємо, що російська атака на Київ і Київську область 27 грудня цілеспрямовано залишила регіон без світла. Внаслідок ворожих ударів було пошкоджено теплоелектроцентралі, трансформаторне обладнання та магістральні лінії електропередач.

Внаслідок нічної ворожої атаки по Київській області у Славутичі застосовані аварійні відключення електроенергії. Повідомлялося, що тимчасово без електропостачання залишились майже 8,5 тис. родин.