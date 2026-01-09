Продовження візи в Чехії є важливим питанням для українців, які перебувають у державі на підставі тимчасового захисту.

Щоб зберегти можливість легально залишатися в Чехії у 2026 році, необхідно вчасно пройти онлайн-реєстрацію та забронювати особистий візит до Міністерства внутрішніх справ країни.

Продовження візи в Чехії: коли стартує реєстрація

Онлайн-реєстрація для продовження тимчасового захисту в Чехії стартувала 8 січня 2026 року і триватиме до 15 березня 2026 року.

Подати заявку можна через офіційний Інформаційний портал для іноземців Чехії. Онлайн-реєстрація – це обов’язковий етап для продовження візи в Чехії.

Саме під час неї українці мають підтвердити намір продовжити тимчасовий захист, а також забронювати дату і час особистого візиту до відділення МВС, де їм вклеять нову візову наклейку в паспорт або інший документ.

Що потрібно зробити для продовження візи в Чехії

Зайдіть на Інформаційний портал для іноземців Чехії. Авторизуйтеся у власному акаунті – облікові записи з попередніх років залишаються активними, тож створювати новий профіль не потрібно. Оберіть дату та час прийому в одному з відділень Міністерства внутрішніх справ Чехії. Особисто прийдіть у заброньований день і час для отримання нової візової наклейки, яка підтверджує продовження тимчасового захисту на новий період.

Якщо у вас виникли проблеми з онлайн-реєстрацією для продовження візи в Чехії, звертайтеся до Інформаційної лінії з питань тимчасового захисту за номером +420 974 801 802 (Пн–Чт: 8:00–16:00, Пт: 8:00–14:00).

Також ви можете надіслати свої запитання на електронну адресу: ukrajina@mv.gov.cz.