Люди, які доглядають за особою з І групою інвалідності, мають право на допомогу від держави.

Яку допомогу з догляду за особою з інвалідністю І групи можна отримати у 2026 році, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Щомісячна компенсаційна виплата

Порядок подання та оформлення документів, призначення і виплати цієї компенсації затверджений постановою Кабміну Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

Отримати цю виплату можуть особи, які доглядають за людьми з інвалідністю I групи, дітьми з інвалідністю, громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями чи невиліковно хворих.

Оформити допомогу можна в одному з підрозділів соціального захисту населення або у виконавчих органах сільських, селищних, міських рад за місцем проживання чи перебування осіб, яким надаються соціальні послуги.

Для призначення компенсації фізична особа подає такі документи:

заяви про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі;

заяви про згоду отримувати соціальні послуги (від особи з інвалідністю І групи);

декларації про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики. У декларації також зазначається інформація про склад сім’ї фізичної особи, яка здійснює догляд;

копії довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією;

копії рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі;

копії рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, якій надаються соціальні послуги з догляду.

Компенсація призначається на 12 місяців і виплачується щомісячно.

– Розмір виплати обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка надає соціальні послуги, за один квартал, який передує місяцю, що є попереднім до місяця звернення із заявою про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

Щомісячні виплати з догляду за особою з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу

Щомісячна грошова виплата надається особі, яка постійно проживає з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, і доглядає за нею.

– Розмір допомоги розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за попередні шість місяців, але не може бути більше, ніж прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць, – йдеться в статті 5 закону України Про психіатричну допомогу.

Щоб отримати допомогу, потрібно подати пакет необхідних документів уповноваженим особам виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної громади чи посадовим особам центру надання адміністративних послуг.

Необхідні документи:

заява на призначення виплати;

документ, що посвідчує особу;

декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням соціальної допомоги;

висновок лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу;

копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, яка видана особі з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, за якою здійснюється догляд.

Надбавка на догляд за особою з інвалідністю І групи

Згідно зі статтею 3 закону України Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам з інвалідністю з дитинства I групи встановлюється надбавка на догляд за ними в розмірі:

Особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи А I групи – 200% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 1 січня 2026 року – це 5 190 грн).

Особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи Б I групи – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у 2026 році – це 2 595 грн).

Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 18 років призначається одному з батьків, усиновителю, опікуну чи піклувальнику, який не працює, не навчається, не проходить службу, не займає виборну посаду і фактично здійснює догляд за особою з інвалідністю.