Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Наталя Птуха, синоптикиня Укргідрометцентру
4 хв.

Мороз до -25° та ожеледиця: якою буде погода в Україні наступного тижня

погода на наступний тиждень
Фото: Depositphotos

Наступного тижня в Україні продовжить домінувати холодна зимова погода.

Про це Фактам ICTV ексклюзивно розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

Якою буде погода на наступному тижні

За словами синоптикині, морозну зимову погоду продовжує визначати арктичне повітря та виступ досить потужного антициклону із північного сходу.

За її словами, тиск зростатиме, а прояснення сприятимуть додатковому охолодженню.

– В нічні години, коли антициклон, ясне небо і арктично холодне повітря, інтенсивніше відбувається вихолодження приземного шару. Тому температура вночі буде опускатися у найближчі кілька днів у межах 15–20 градусів морозу. На півночі країни та у Хмельницькій і Вінницькій областях місцями може бути 22–25 градусів морозу, – розповіла Птуха.

Денна температура залишатиметься від -9 до -14 градусів, трохи тепліше – на Закарпатті, Півдні та Південному Сході.

Там буде в нічні години 6–13 градусів морозу, а в денні 1–8.

Опади у більшості регіонів не очікуються, тому ожеледиця залишатиметься лише там, де вже є.

– Додаткових опадів не буде, але та ожеледиця, що є на дорогах, поки нікуди не зникає, тож треба бути максимально уважними та обережними, – наголосила Птуха.

Невеликий сніг прогнозується лише на Південному Сході, а також у Криму та Приазов’ї на початку наступного тижня.

Вітер залишатиметься переважно північно-східним, на заході країни – південно-східним, швидкість 5–10 м/с, без суттєвого дискомфорту.

Якою буде погода у Києві

Що стосується столиці, синоптикиня зазначила, що Київщина входить у північну частину України, там можуть бути досить низькі температури.

– Завтра без опадів, вночі 16–18 градусів морозу, вдень 12–14. 18-го числа вночі по області подекуди зниження до 23 градусів, проте загалом 18–20, вдень 12–14 морозу, – додала вона.

У порівнянні з кліматичною нормою температура залишається нижчою.

– Для прикладу, 15-го числа від 4 до 12 градусів нижче норми. Це не є екстремальні показники, історично були значення і нижчі, але останніми десятиріччями зими ставали теплішими, – зауважила Птуха.

Синоптикиня підсумувала – найхолодніші ночі в Україні на наступному тижні будуть на 18–19 числа.

Далі морози зберігаються, але інтенсивність будемо уточнювати вже всередині наступного тижня.

