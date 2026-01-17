Пункти незламності – це острівки безпеки, стабільності, тепла та єдності, які, у разі потреби, функціонуватимуть цілодобово та безкоштовно для тимчасового перебування.

Де у Києві розташовані Пункти незламності та чим зможуть скористатися українці – далі в матеріалі Фактів ICTV.

Пункти незламності у Києві: адреси

Наразі точну кількість пунктів незламності в Києві визначити важко, оскільки їхня кількість постійно змінюється залежно від стану енергосистеми. Йдеться про сотні стаціонарних і мобільних точок.

Найзручніше скористатися картою пунктів незламності у застосунках Дія (розділ доступний офлайн) або Київ Цифровий.

Також актуальний перелік доступний на офіційному порталі КМДА.

Оболонський район

Дошкільний навчальний заклад № 321 — вул. Автозаводська, 13-А;

Дошкільний навчальний заклад № 436 — вул. Автозаводська, 17-А;

Дошкільний навчальний заклад № 598 — вул. Автозаводська, 47;

Школа І-ІІІ ступенів № 18 — вул. Академіка Оппокова, 1;

Спеціалізована школа № 216 — вул. Архіпенка, 8-Г;

Дошкільний навчальний заклад № 607 — вул. Богатирська, 16-А;

Дошкільний навчальний заклад № 608 — вул. Богатирська, 18-Є.

Солом’янський район

Територіальний центр — бульв. Вацлава Гавела, 83-А;

Заклад загальної середньої освіти № 67 — вул. Героїв Севастополя, 9А;

Гімназія № 178 — просп. Повітрофлотський, 22;

Палац дитячої та юнацької творчості — вул. генерала Генадія Воробйова, 15;

Спеціалізована школа № 149 — вул. Світличного Івана, 1;

Заклад загальної середньої освіти № 174 — вул. Героїв Севастополя, 43;

Заклад загальної середньої освіти №161 — вул. Віталія Скакуна, 14.

Пункти незламності Київ Лівий берег: Троєщина та Деснянський район

Початкова школа Деснянка — бульв. Вигурівський, 13-Б;

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 152 — вул. Академіка Курчатова, 18/1;

Школа І-ІІІ ступенів № 212 — вул. Академіка Курчатова, 18/2;

Школа І-ІІІ ступенів № 218 — вул. Академіка Курчатова, 6-А;

Бібліотека № 115 для дітей — вул. Бальзака, 28;

Ліцей № 18 — вул. Братиславська, 14-А;

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 320 — вул. Будищанська, 8.

Дарницький район

Школа І-ІІІ ступенів № 289 — вул. Антіпова Дениса, 14;

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 302 — вул. Братства тарасівців, 8-А;

Спеціальна школа І-ІІ ступенів № 10 — вул. Вакуленчука, 1;

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 113 — вул. Вакуленчука, 50-А;

Школа І-ІІІ ступенів № 266 — вул. Вербицького Архітектора, 14-Г;

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 255 — вул. Вербицького Архітектора, 26-В;

Гімназія № 237 — вул. Вербицького Архітектора, 28-Г.

Дніпровський район

Навчально-виховний комплекс №141 ОРТ — бульв. Ігоря Шамо, 5;

Середня загальноосвітня школа № 11 — вул. Алматинська, 113;

Середня загальноосвітня школа № 103 — вул. Алматинська, 89;

Спеціалізована школа № 31 — вул. Березнева, 5;

Навчально-виховний комплекс № 209 Сузір’я — вул. Березняківська, 32;

Спеціалізована школа № 188 — вул. Будівельників, 10;

Спеціалізована школа № 148 — вул. Будівельників, 37.

Голосіївський район

Школа І-ІІІ ступенів № 286 — вул. Академіка Заболотного, 6-А;

Школа І-ІІІ ступенів №37 — вул. Антоновича, 130/17;

Дитячо-юнацький спортивний клуб Успіх — вул. Антоновича, 156;

Спеціалізована школа № 87 ім. О. П. Довженка — вул. Антоновича, 4/6;

Спеціалізована школа № 130 ім. Данте Аліг’єрі — вул. Велика Васильківська, 128;

Спеціалізована школа № 112 ім. Т. Шевченка — вул. Велика Васильківська, 78;

Школа І-ІІІ ступенів № 236 — вул. Заболотного, 144.

Печерський район

Спеціалізована школа № 80 — бульв. Дружби народів, 12-Б;

Школа І-ІІІ ступенів № 84 — бульв. Л. Українки 32-А;

Школа І-ІІІ ступенів № 133 — вул. Бастіонна, 7;

Спеціалізована школа №181 ім. Івана Кудрі — вул. Джона Маккейна, 22-А;

Спеціалізована школа №47 ім. А.С. Макаренка — вул. Іоанна Павла ІІ, 14/21;

Спеціалізована школа № 88 — вул. Катерини Білокур, 3;

Гімназія Консул № 86 — вул. Круглуніверситетська, 9.

Святошинський район

Заклад загальної середньої освіти № 317 — вул. Булгакова, 12;

Бібліотека ім. О. Герцена — вул. Миколи Краснова, 12;

Філія бібліотеки ім. В. Стефаника — пров. Кам’янець-Подільський, 6-А;

Середня загальноосвітня школа №72 — вул. Генерала Наумова, 35-А;

Заклад загальної середньої освіти № 230 — вул. Генерала Наумова, 35-Б;

Заклад загальної середньої освіти № 197 — вул. Генерала Потапова, 12;

Заклад загальної середньої освіти № 13 — вул. Генерала Потапова, 3.

Шевченківський район

Гімназія НПУ ім. М. П. Драгоманова — бульв. Тараса Шевченка, 56-А;

Школа І-ІІІ ступенів № 199 — вул. Бакинська, 12;

Дошкільний навчальний заклад № 647 — вул. Безручка, 25-А;

Дошкільний навчальний заклад № 130 — вул. Білоруська, 15-А;

Спеціалізована школа № 53 — вул. Богдана Хмельницького, 16/18;

Дошкільний навчальний заклад № 2 — вул. Вільгельма Котарбінського, 20;

Школа І-ІІІ ступенів № 169 — вул. Володимира Сальського, 2.

В одному мобільному пункті можуть одночасно перебувати від 40 до 500 осіб. Часових лімітів на перебування немає.

На інтерактивній карті ви можете знайти Пункти незламності не лише в Києві, а й інших населених пунктах України.

Крім того, на карті також є позначки АЗС, супермаркетів, кафе та ресторанів, які мають генератор та працюють під час відключення світла.

Чим можна скористатися в Пунктах незламності

Оскільки Пункти незламності облаштовані спеціально для перебування громадян у випадку тривалого вимкнення електроенергії, там є базові послуги:

