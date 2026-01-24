За час повномасштабної війни російські війська атакували Україну сотнями ракет різних типів, зокрема застосовували і ракету Циркон.

Факти ICTV зібрали характеристики ракети Циркон.

Що відомо про ракету Циркон

У травні 2022 року з російського корабля Адмірал Горшков було здійснено випробувальний запуск гіперзвукової ракети Циркон у Баренцовому морі.

Крилата ракета вразила морську ціль на відстані 1 тис. км у Білому морі.

Гіперзвукова крилата ракета Циркон – це протикорабельна ракета з повітряно-ракетним двигуном, що здатна маневрувати. Призначена для ураження кораблів (фрегатів, авіаносців) та наземних об’єктів.

За даними росЗМІ, цій ракеті “аналогів немає”, оскільки і швидкість, і висоту, і дальність Циркону неспроможні зафіксувати жодні системи ПРО. Ракета Циркон – це нібито гіперзвукова ракета, яка, відповідно до заяви Путіна, має дальність польоту понад 1 тис. км та розвиває швидкість до 9 Маха (3 км/с).

– Циркон – це протикорабельна ракета, яка підіймається на дуже велику висоту, розвиває швидкість до 10 Махів і падає на ціль. Як заявляють в РФ, завдяки тому, що ракета розвиває гіперзвукову швидкість, її на низхідній траєкторії нібито неможливо перехопити. По ідеї, вона має огортатися плазмою, а крізь плазму ефірні хвилі радару її не бачать, – зазначає військовий експерт Олег Жданов.

Вона призначена для ураження як наземних, так і надводних цілей. Заявлено, що вона має маршову ділянку на висоті 30-40 км.

Також Міноборони РФ доволі регулярно демонструвало пуски Циркону під час випробувань. Більшість із цих відео були абсолютно неінформативними, зробленими уночі. Лише у 2022 році в РФ почали публікувати більш-менш детальні відео пусків.

За планами РФ, ракета Циркон має замінити в обороні важку протикорабельну ракету Гарпун. Може запускатися з підводних човнів типу Іркутськ та фрегатів.

– Цікавий момент, що в РФ досі не заявили, на яку дальність летить Циркон. Тобто в різних джерелах вказано різні характеристики – від 400 до 1 тис. км, – каже Жданов.

Основні характеристики

Швидкість: Відкриті російські джерела заявляють, що ракета Циркон має величезну швидкість – 8-9 Махів (10 тис. км\година).

Висота польоту: 30-40 км.

Дальність: від 450 км до 1 тис. км. Європейські відкриті джерела дають цифри 450-650, російські – 1 тис.

Довжина ракети: 8-9,5 м.

Вага: 300-400 кг.

