В Україні запускають пілотний проєкт єЧек – державну програму електронних чеків в онлайн-банкінгу. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Уряд запускає єЧек – що відомо

Пілотний проєкт вже працюватиме в перших чотирьох банках Приватбанк, ПУМБ, VST bank і monobank, у торговельних мережах Аврора, Фора, Auchan та на АЗС Укрнафта.

За словами Свириденко, програма єЧек допоможе бізнесу заощадити мільйони гривень щороку, адже на друк одного чеку йде 7 копійок.

– Лише за минулий рік, за даними ДПС, українські підприємці сформували понад 9 млрд чеків. Крім того, це допоможе довкіллю. Термопапір, на якому друкують чеки, зазвичай містить бісфеноли, які не підлягають переробці, – зазначила прем’єрка.

Для покупців цифровий чек буде в доступний у банківському застосунку після оплати карткою — у магазині або онлайн.

Він зберігатиметься у цифровому форматі та завжди буде доступний для повернення товару, обміну чи гарантійного обслуговування. На час тестування покупцям надаватимуть обидва чеки — цифровий і паперовий.

Уряд запрошує підприємців приєднатися до тестового етапу проєкту та перейти на більш ефективну та сучасну модель роботи. Деталі участі в пілоті можна дізнатися за посиланням.

