Морози до -20 і мокрий сніг: якою буде погода в Україні на наступному тижні

На наступному тижні в Україні синоптики прогнозують суттєві температурні коливання: морози до -20 градусів, мокрий сніг та туман.

Про це Фактам ICTV розповів синоптик відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.

Погода в Україні на вихідних

За словами синоптика, найближчими днями переважатиме суха погода завдяки впливу поля високого атмосферного тиску.

Зараз дивляться

– Отже, щодо вихідних, то у наступні кілька днів переважно буде така погода без опадів за рахунок впливу поля високого атмосферного тиску, – зазначив синоптик.

Втім, у ніч на 21 лютого на сході та південному сході країни можливий невеликий сніг через залишкові процеси атмосферного фронту.

Уже вдень 22 лютого із заходу почнуть надходити нові атмосферні фронти.

– Тому 22 лютого у денній годині очікуємо опади у вигляді невеликого мокрого снігу та дощу на крайньому заході країни, який у нічній годині понеділка вже, тобто 23 лютого, пошириться на всі західні області та на більшість північних областей, – пояснив Семиліт.

Погода в Україні на наступному тижні

У понеділок, 23 лютого, опади у вигляді мокрого снігу та дощу прогнозують майже по всій території України, окрім сходу та південного сходу.

На дорогах, за винятком південного сходу, місцями утворюватиметься ожеледиця.

Температура повітря на початку періоду буде низькою. У більшості областей вночі очікується 10-18 градусів морозу, місцями на півночі та північному сході — до мінус 20.

Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від мінус 1 до мінус 9 градусів.

Синоптик пояснив, що нічне похолодання пов’язане з малохмарною погодою під впливом високого атмосферного тиску, що сприяє інтенсивнішому вихолодженню приземного шару повітря.

Водночас на заході та півдні країни температури будуть вищими: вночі 3-11 градусів морозу, вдень — від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла, у Криму — до +8.

Із 23 лютого очікується поступове потепління. Вночі температура коливатиметься від 1 градуса тепла до 6 морозу, а вдень — від 2 морозу до 3 тепла, на заході та півдні — до +5.