Незважаючи на воєнний стан, в Україні зберігається можливість для деяких категорій працівників отримати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань.

Хто може розраховувати на цю допомогу, який її розмір та в яких випадках надається у 2026 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що таке матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань

У 2026 році військовослужбовці Збройних Сил України можуть отримати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань. Це окремий вид грошового забезпечення, який надається не частіше одного разу на рік і виключно в межах чинного законодавства.

Як повідомляє Міністерство оборони України, порядок, підстави та розміри цієї виплати у 2026 році визначені спеціальним дорученням Міністра оборони від 4 січня 2026 року № 38/уд. Виплати здійснюються лише за наявності фінансового ресурсу у фонді грошового забезпечення.

Який розмір матеріальної допомоги у 2026 році

У 2026 році сума матеріальної допомоги дорівнює місячному грошовому забезпеченню військовослужбовця.

До розрахунку включаються:

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

надбавка за вислугу років;

щомісячні додаткові виплати (крім одноразових винагород), на які військовослужбовець має право на дату підписання наказу.

Хто має право на виплату у 2026 році

Отримати матеріальну допомогу у 2026 році можна за наявності однієї з визначених підстав, зокрема:

Стан здоров’я та інвалідність

наявність інвалідності, отриманої внаслідок поранення, травми чи контузії під час захисту України;

тяжкі захворювання військовослужбовця або членів його сім’ї, підтверджені медичними документами;

тривале лікування (понад 30 днів поспіль), реабілітація або відпустка для лікування через поранення чи захворювання, пов’язані з виконанням службових обов’язків;

онкологічні захворювання, що потребують хірургічного лікування, хіміо- чи променевої терапії (незалежно від року встановлення діагнозу);

захворювання на туберкульоз, ВІЛ/СНІД, вірусні гепатити B або C.

Сімейні обставини

смерть військовослужбовця або його близьких родичів (дружини/чоловіка, дітей, батьків);

народження або усиновлення дитини;

поранення або тяжкі травми членів сім’ї, спричинені збройною агресією російської федерації.

Особливі обставини служби

Якщо військовослужбовець або його родина перебувають у полоні, є заручниками, інтерновані чи зникли безвісти (за винятком добровільної здачі в полон).



Як отримати матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань

Подія повинна відбутися у 2026 році або у грудні 2025 року, за умови, що право на допомогу тоді не було реалізоване.

Щоб отримати виплату у 2026 році, військовослужбовець повинен:

Подати рапорт на ім’я командира або начальника. Вказати підставу для надання допомоги. Додати підтвердні документи (медичні довідки, висновки комісій, свідоцтва тощо).



Рішення про виплату приймається шляхом видання відповідного наказу командира та здійснюється в межах затвердженого кошторису.

Для військовослужбовців, які до служби працювали у бюджетних установах, у 2026 році діє окрема умова. Матеріальна допомога може бути виплачена лише за умови, що за попереднім місцем роботи така допомога не надавалася у рік призову або прийняття на службу та за наявності підстав, визначених дорученням Міністра оборони.

