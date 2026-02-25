Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань — як її отримати
Незважаючи на воєнний стан, в Україні зберігається можливість для деяких категорій працівників отримати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань.
Хто може розраховувати на цю допомогу, який її розмір та в яких випадках надається у 2026 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Що таке матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань
У 2026 році військовослужбовці Збройних Сил України можуть отримати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань. Це окремий вид грошового забезпечення, який надається не частіше одного разу на рік і виключно в межах чинного законодавства.
Як повідомляє Міністерство оборони України, порядок, підстави та розміри цієї виплати у 2026 році визначені спеціальним дорученням Міністра оборони від 4 січня 2026 року № 38/уд. Виплати здійснюються лише за наявності фінансового ресурсу у фонді грошового забезпечення.
Який розмір матеріальної допомоги у 2026 році
У 2026 році сума матеріальної допомоги дорівнює місячному грошовому забезпеченню військовослужбовця.
До розрахунку включаються:
- посадовий оклад;
- оклад за військовим званням;
- надбавка за вислугу років;
- щомісячні додаткові виплати (крім одноразових винагород), на які військовослужбовець має право на дату підписання наказу.
Хто має право на виплату у 2026 році
Отримати матеріальну допомогу у 2026 році можна за наявності однієї з визначених підстав, зокрема:
Стан здоров’я та інвалідність
- наявність інвалідності, отриманої внаслідок поранення, травми чи контузії під час захисту України;
- тяжкі захворювання військовослужбовця або членів його сім’ї, підтверджені медичними документами;
- тривале лікування (понад 30 днів поспіль), реабілітація або відпустка для лікування через поранення чи захворювання, пов’язані з виконанням службових обов’язків;
- онкологічні захворювання, що потребують хірургічного лікування, хіміо- чи променевої терапії (незалежно від року встановлення діагнозу);
- захворювання на туберкульоз, ВІЛ/СНІД, вірусні гепатити B або C.
Сімейні обставини
- смерть військовослужбовця або його близьких родичів (дружини/чоловіка, дітей, батьків);
- народження або усиновлення дитини;
- поранення або тяжкі травми членів сім’ї, спричинені збройною агресією російської федерації.
Особливі обставини служби
Якщо військовослужбовець або його родина перебувають у полоні, є заручниками, інтерновані чи зникли безвісти (за винятком добровільної здачі в полон).
Як отримати матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань
Подія повинна відбутися у 2026 році або у грудні 2025 року, за умови, що право на допомогу тоді не було реалізоване.
Щоб отримати виплату у 2026 році, військовослужбовець повинен:
- Подати рапорт на ім’я командира або начальника.
- Вказати підставу для надання допомоги.
- Додати підтвердні документи (медичні довідки, висновки комісій, свідоцтва тощо).
Рішення про виплату приймається шляхом видання відповідного наказу командира та здійснюється в межах затвердженого кошторису.
Для військовослужбовців, які до служби працювали у бюджетних установах, у 2026 році діє окрема умова. Матеріальна допомога може бути виплачена лише за умови, що за попереднім місцем роботи така допомога не надавалася у рік призову або прийняття на службу та за наявності підстав, визначених дорученням Міністра оборони.