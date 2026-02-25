Транзитний номерний знак – це тимчасовий реєстраційний номер для транспортного засобу (ТЗ), який має формат чотири цифри та дві літери на червоному тлі.

Його видають для використання у випадках, коли транспортний засіб ще не зареєстрований або знятий з обліку, але мусить переміщуватися дорогами.

Факти ICTV дізнавалися, скільки часу можна їздити на транзитних номерах під час воєнного стану.

Скільки можна їздити на транзитних номерах

Транзитні номери потрібні у таких випадках:

Після купівлі нового автомобіля в автосалоні, коли він ще не поставлений на постійний облік.

Після зняття з обліку авто для продажу за кордон – новий власник має право тимчасово пересуватися на такому транспортному засобі.

Для перевезення транспортного засобу без постійної реєстрації (наприклад, у разі тимчасового ввезення або переоформлення юридичної особи).

У пункті 7 постанови № 1388 зазначено, що власники транспортних засобів та особи, що експлуатують такі засоби на законних підставах, зобов’язані зареєструвати (перереєструвати) транспортні засоби протягом 10 діб після придбання (одержання) або митного оформлення, або тимчасового ввезення на територію України, або виникнення обставин, що є підставою для внесення змін до реєстраційних документів.

Строк державної реєстрації продовжується у разі введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях. У разі припинення або скасування воєнного стану на всій території України або в окремих її місцевостях власники зобов’язані зареєструвати (перереєструвати) транспортні засоби протягом 90 днів.

Водночас експлуатація транспортних засобів, які не зареєстровані (не перереєстровані) в уповноважених органах МВС і без номерних знаків, що відповідають вимогам, установленим МВС, забороняється.

Отже, фактично перереєстровувати авто та переходити на постійні номери не обов’язково, це можна зробити протягом 90 днів після завершення воєнного стану. Та лише за умови, якщо ви не збираєтеся користуватися транспортним засобом. Адже, відповідно до закону, заборонено експлуатувати транспортні засоби, які неналежно зареєстровані.

Який штраф за їзду на транзитних номерах

Штраф за транзитні номери становить 850 грн, відповідно до статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, штраф за керування транспортним засобом без реєстрації не є одноразовим. Тобто, якщо вас зупиняють повторно за це ж порушення, вам знову загрожує штраф.

