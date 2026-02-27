Українські Повітряні сили доволі часто фіксують ракетну небезпеку через зліт МіГ-31К. Що відомо про винищувачі МіГ-31 та їхні технічні характеристики – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

МіГ-31: що це

Це радянський висотний винищувач-перехоплювач дальнього радіусу дії.

МіГ-31 – двомісний і надзвуковий літак, розроблений у 1970-х роках окремим конструкторським бюро №155 (сьогодні це Відкрите акціонерне товариство Російська літакобудівна корпорація МіГ).

Цей винищувач конструювали за схемою літака МіГ-25, але з двомісним екіпажем – льотчик і штурман-оператор.

Спершу МіГ-31 розробляли для перехоплення авіаційних крилатих ракет і кілька років полки МіГ-31 мали статус спецназу у складі ППО.

Сьогодні винищувач призначений для перехоплення та знищення повітряних цілей на малих, середніх і великих висотах. Літак може працювати в будь-який час доби та за будь-яких погодних умов.

Крім того, МіГ-31 здатен працювати під час застосування противником активних і пасивних радіолокаційних перешкод, а також помилкових теплових цілей.

Модифікації

Винищувач має чималу кількість модифікацій:

МіГ-31Б – серійна модифікація МіГ-31, оснащена системою дозаправлення в повітрі;

– серійна модифікація МіГ-31, оснащена системою дозаправлення в повітрі; МіГ-31БС – МіГ-31, модернізований до рівня МіГ-31Б, але без функції дозаправлення в повітрі;

– МіГ-31, модернізований до рівня МіГ-31Б, але без функції дозаправлення в повітрі; МіГ-31БСМ – модернізація МіГ-3Б 2014 року без дозаправлення в повітрі;

– модернізація МіГ-3Б 2014 року без дозаправлення в повітрі; МіГ-31БМ – сучасна версія МіГ-31;

– сучасна версія МіГ-31; МіГ-31Д – здатен нести протисупутникову ракету 79м6 Контакт для ураження орбітальних об’єктів, які летять досить низько;

– здатен нести протисупутникову ракету 79м6 Контакт для ураження орбітальних об’єктів, які летять досить низько; МіГ-31Ф – багатоцільовий фронтовий винищувач, призначений для атак наземних цілей;

– багатоцільовий фронтовий винищувач, призначений для атак наземних цілей; МіГ-31К – може нести ракети Кинджал.

Група з чотирьох літаків МіГ-31 здатна контролювати повітряний простір протяжністю фронту до 1 100 км.

Особливості МіГ-31

Винищувач оснащується приладами радіоелектронної боротьби інфрачервоного та радіолокаційного діапазонів.

Крім того, літак може виконувати завдання за підтримки автоматизованої наземної цифрової системи управління. Система здатна координувати одночасно чотири літаки, якщо їхня відстань один від одного становить до 200 км.

МіГ-31 здатний легко перехопити крилаті малі ракети, тому винищувач є постійною бойовою одиницею на озброєнні в штабах ВПС і ППО.

Ці винищувачі є носіями ракет Х-47М Кинджал і Р-37.

Х-47М Кинджал – це російський гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс, за зовнішнім виглядом схожий до балістичного ОТРК Іскандер.

Варто зазначити, що далеко не кожний МіГ-31 має можливість запуску цієї ракети. Для цього призначена окрема модернізація МіГ-31К, хоча візуально спеціалізований носій не відрізняється від умовно лінійних МіГ-31 та МіГ-31БМ.

Максимальна дальність ураження комплексу з МіГ-31К – 2 тис. км. Крім того, винищувач може нести лише одну ракету Кинджал.

Р-37 – це радянська ракета класу повітря-повітря великої дальності понад 300 км.

Саме тому МіГ-31 у ролі звичайного перехоплювача – доволі небезпечна машина через наявність потужного радіолокаційного обладнання та ракет надвисокої дальності.

Загалом МіГ-31 укомплектований чотирма ракетами та двома підвісними баками. Після закінчення вироблення баків винищувач може їх скинути.

Тривалість і дальність польоту МіГ-31:

без ракет: дальність – 2 480 км; тривалість – 2 год 44 хв;

з чотирма ракетами: дальність – 2 400 км; тривалість – 2 год 35 хв.

Наразі МіГ-31 перебуває на озброєнні РФ і Казахстану.

Технічні характеристики:

Екіпаж – дві людини.

Розмах крил – 13 460 мм.

Площа крила – 61,62 м².

Маса в повній комплектації – 39 150 кг.

Максимальна злітна маса – 46 750 кг.

Максимальна швидкість: 1 500 км/год (на малій висоті), 3 100 км/год (на великій висоті).

Швидкість – 950 км/год (дозвукова); 2 500-2 800 км/год (надзвукова).

Дальність – 1 450 км (на висоті 10 тис. м); 3 тис. км (без дозаправлення).

Радіус дії – 720 км.

Тривалість польоту – до 3,3 год.

