Найближчими днями в Україні переважатиме суха та відносно тепла погода, однак місцями можливі тумани й ожеледиця.

Детальний прогноз в коментарі Фактам ICTV озвучив синоптик відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.

Якою буде погода в Україні на наступному тижні – читайте в нашому матеріалі.

Якою буде погода в Україні

За словами синоптика, упродовж чотирьох діб в Україні зберігатиметься поле високого атмосферного тиску, тому істотних опадів не прогнозують.

– Загалом, у найближчі навіть чотири доби можна сказати, що в нас буде погода без опадів за рахунок того, що на небі в нас буде в атмосфері переважати поле високого атмосферного тиску, через що в нас опадів не очікується, – зазначив Семиліт.

Синоптик додав, що спостерігатиметься мінлива хмарність із періодичними сонячними проясненнями.

Туман і ожеледиця

28 лютого вночі та вранці у більшості центральних областей, а також у Сумській та Харківській областях можливий туман.

Водночас на дорогах країни, окрім півдня та Закарпаття, місцями утворюватиметься ожеледиця.

– Тож тут варто бути уважними та обережними, – застеріг синоптик.

Швидкість вітру становитиме 5–10 м/с. У східних та південних регіонах очікується північно-східний напрямок вітру, в інших – південно-західний.

Температура повітря

Уночі впродовж найближчих трьох діб температура коливатиметься від +1 до -6 градусів, а в Карпатах та на сході місцями знижуватиметься до -7…-12.

Вдень повітря прогріватиметься до 0…+7 градусів, на заході та півдні — до +6…+13.

2 березня вночі очікується від +2 до -4 градусів, удень +2…+7, а в південних регіонах та на Закарпатті — до +8…+13.

Невеликі опади на початку березня

3–4 березня погодна ситуація дещо зміниться через проходження атмосферного фронту.

– 3 березня і в північних областях місцями ми очікуємо невеликий дощ та сніг, а в усіх інших областях поки що без опадів, – повідомив Семиліт.

Водночас значного снігопаду чи утворення снігового покриву не прогнозують.

– Як такого великого накопичення снігу ми не очікуємо… Просто люди його бачатимуть, що він буде пролітати, – пояснив синоптик.

У період із 5 по 9 березня можливі невеликі опади, однак 7–9 березня переважатиме суха погода.

Температура вночі коливатиметься від -2 до +4 градусів, удень — +1…+8, у західних та південних областях — до +7…+12.

Погода у Києві

У столиці найближчими днями збережеться антициклональний характер погоди — мінлива хмарність та переважно без опадів.

– Лише, наприклад, 3 березня місцями невеликі опади, переважно у вигляді дощу, ми будемо очікувати у деньні години 3 березня, – зазначив Семиліт.

Уночі 28 лютого та 1 березня у Києві можлива ожеледиця.

Температура вночі найближчими днями становитиме -3…-5 градусів із поступовим підвищенням до 0. Вдень очікується +4…+6 градусів.

Загалом, за словами синоптика, перший тиждень березня буде відносно теплішим за попередній, із переважанням плюсових температур у денні години та без значних снігопадів.

