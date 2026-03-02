Адміністративний штраф стягують із людей, які скоїли адміністративне правопорушення.

Наприклад, за недотримання правил дорожнього руху, порушення правил пожежної безпеки, неподання податкової звітності, за дрібне хуліганство тощо. Що буде, якщо не сплатити адміністративний штраф, – читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

Що буде, якщо не сплатити адміністративний штраф

Юрист Віктор Мазур зазначає, що якщо ви не хочете, щоб його розмір подвоївся, і щодо вас відкрили виконавче провадження, то адміністративний штраф необхідно сплатити протягом 15 днів на рахунок районного державного казначейства.

Сплата адміністративного штрафу: поради юриста

Я раджу вам не чекати 15 днів, щоб сплатити штраф. Оплатіть його якомога швидше. На другий день, або на третій (якщо немає змоги одразу цього зробити).

Тому що поліція зазвичай терміну 15 днів не дотримується і передає справу у виконавчу службу набагато швидше.

Крім того, є ще один важливий момент. Наприклад, якщо ви відмовилися від підпису постанови про адміністративне правопорушення, то поліція зазвичай копію постанови вам на руки не дасть, мотивуючи це тим, що ви не хочете підписати постанову на місці.

Тоді поліція вам відправить її Укрпоштою. Тут є важливий момент: термін оплати штрафу буде рахуватися відтоді, коли ви отримали постанову про адміністративне правопорушення на руки.

Що буде, якщо не сплатити адміністративний штраф за 15 днів

У разі несплати правопорушником штрафу в цей термін постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до органу державної виконавчої служби за місцем проживання громадянина, роботи або за місцерозташуванням його майна.

У порядку примусового виконання постанови з правопорушника стягується:

подвійний розмір штрафу;

витрати на облік зазначених правопорушень.

Дізнатися про свої штрафи можна за допомогою застосунку Дія. Також опцію перевірки наявності штрафів надають в інтернет-банкінгу — ПриватБанк, Монобанк тощо. Подивитися інформацію можна в розділі Сервіси.

