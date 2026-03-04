В Україні стартували дитячі виплати по догляду за дитиною до 1 року та за програмою єЯсла.

В Ощадбанку дитячі виплати можна отримати на спецрахунки, які вже доступні для відкриття.

Про це 4 березня повідомила перша віцепрем’єрка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Свириденко про дитячі виплати

За словами Юлії Свириденко, кошти за програмою єЯсла вже почали надходити для 1 370 людей.

Ідеться про щомісячну допомогу в розмірі 8 тис. гривень, яку можуть отримувати батьки або опікуни після того, як дитині виповниться один рік і вони повертаються до роботи.

Ці гроші дозволено використовувати для оплати послуг няні, асистента або дитячого садка.

Також держава вже перерахувала допомогу по догляду за дитиною до 1 року для понад 46 тис. родин.

Із початку 2026 року розмір такої щомісячної допомоги становить 7 тис. гривень.

Свириденко зазначила, що уряд працює над тим, щоб подання заявок на отримання дитячих виплат було максимально простим, зрозумілим та зручним для родин.

Зокрема, планується розширити можливості подання заявок через застосунок Дія.

Інші виплати для родин

Окрім цих програм, в Україні також діють інші форми державної підтримки для сімей із дітьми.

Зокрема, родини можуть отримати:

одноразову виплату 50 тис. гривень при народженні дитини;

допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами.

Верховна Рада ухвалила відповідні зміни до законодавства у 2026 році, щоб посилити підтримку сімей та створити умови для поєднання виховання дітей із роботою.

