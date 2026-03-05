Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ може допомогти партнерам із захистом населення та стабілізацією ситуації.

За його словами, українська сторона вже обговорює можливості співпраці з лідерами Об’єднаних Арабських Еміратів, Катару, Йорданії та Бахрейну, а також планує переговори з Кувейтом та іншими країнами.

Усі вони стикаються зі спільною проблемою, а саме з використанням Іраном ударних безпілотників, яких, за оцінками, вже було застосовано понад 1400.

Українські військові та фахівці з протиповітряної оборони накопичили великий досвід у виявленні та знищенні дронів, тому Київ розглядає можливість поділитися цими рішеннями з партнерами.

Одним із прикладів таких розробок є нові безпілотні системи-перехоплювачі, зокрема дрон P1-Sun, який створювався саме для боротьби з повітряними цілями.

Що відомо про новий український дрон P1-Sun, читайте в нашому матеріалі.

Український дрон перехоплювач P1: що відомо

Дрон P1-Sun був вперше представлений компанією SkyFall на авіашоу в Дубаї наприкінці 2025 року. Цей безпілотник позиціонується як перехоплювач, призначений для боротьби з дронами типу Шахед та гелікоптерами.

Планер дрона виготовлений на 3D-принтері, що робить конструкцію модульною та дозволяє виробляти тисячі одиниць щомісяця. Компанія SkyFall, яка також створює український військовий дрон Shrike FPV, розповіла, що українські оборонні підприємства вже виробляють понад 4 мільйони безпілотників на рік, включно з P1-Sun.

P1-Sun: технічні характеристики

Максимальна швидкість польоту дрона становить 300 км/год. У допрацьованих моделях вона збільшена на 50%, тобто до приблизно 450 км/год, а максимальна висота польоту сягає 5 км.

P1-Sun оснащений системою FPV, що дозволяє оператору бачити зображення з камер дрона та точно керувати ним і прицілюватися.

Дрон P1-Sun: дальність та призначення

Радіус перехоплення цього дрона становить приблизно від 15 до 23 кілометрів.

Основним призначенням P1-Sun є знищення російських дронів Герань-2, Шахедів, перехоплення гелікоптерів та інших повітряних цілей, а також оперативний захист стратегічних об’єктів, баз і трубопроводів.

Дрон розроблявся за участю військ передової, щоб гарантувати ефективність у реальних бойових умовах, і вже підтвердив свою боєздатність. На авіашоу в Дубаї його показували офіційним делегаціям із США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Латвії, Естонії та ОАЕ.

Модульна конструкція дрона дозволяє адаптувати його для різних бойових та цивільних застосувань, що робить P1-Sun універсальним рішенням у сфері безпілотних перехоплювачів.

Дрон P1-Sun: ціна

Український дрон перехоплювач P1-Sun, розроблений компанією SkyFall, коштує приблизно 1000 доларів за один апарат. Таку інформацію озвучували під час міжнародної виставки World Defence Show 2026.

Завдяки поєднанню високої швидкості, значної висоти польоту, масового виробництва та підтвердженої ефективності у бойових умовах, P1-Sun є одним із провідних українських військових безпілотників у своєму класі.

