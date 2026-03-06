НАТО, або North Atlantic Treaty Organisation (NATO) — це міжнародна організація, що була створена для колективної оборони країн Західної Європи та Північної Америки.

Що таке НАТО

НАТО (NATO) Організація Північноатлантичного договору була створена 4 квітня 1949 року. Тоді до складу входило 12 країн Європи та Північної Америки. Проте внаслідок десяти раундів розширення (у 1952, 1955, 1982, 1999, 2004, 2009, 2017, 2020, 2023 та 2024 роках) до НАТО вступили ще 20 країн.

У 2026 році членами НАТО є 32 держави (це союзники НАТО), які є суверенними державами. Завдання цих країн, у рамках НАТО, брати участь в обговоренні політичних та безпекових питань, а також ухвалювати колективні рішення на основі консенсусу.

НАТО прагне до мирного розв’язання суперечок та дотримується цінностей верховенства права, індивідуальної свободи та демократії.

Вступити до НАТО може будь-яка європейська держава, яка може просувати принципи Північноатлантичного Договору й здійснювати внесок у підтримання безпеки у Північноатлантичному регіоні, згідно зі статтею 10 цього договору.

Рішення про вступ нових членів до НАТО затверджується Північноатлантичною радою.

Північноатлантична рада — це найвищий політичний орган НАТО. Усі рішення у блоці ухвалюються на засадах консенсусу. Кожна країна-член НАТО має право вето.

Країни НАТО 2026: перелік

Список країн НАТО у 2026 році такий:

Албанія — дата вступу 1 квітня 2009 року;

Бельгія — дата вступу 4 квітня 1949 року;

Болгарія — дата вступу 29 березня 2004 року;

Греція — дата вступу 18 лютого 1952 року;

Данія — дата вступу 4 квітня 1949 року;

Естонія — дата вступу 29 березня 2004 року;

Велика Британія — дата вступу 4 квітня 1949 року;

Ісландія — дата вступу 4 квітня 1949 року;

Іспанія — дата вступу 30 травня 1982 року;

Італія — дата вступу 4 квітня 1949 року;

Канада — дата вступу 4 квітня 1949 року;

Латвія — дата вступу 29 березня 2004 року;

Литва — дата вступу 29 березня 2004 року;

Люксембург — дата вступу 4 квітня 1949 року;

Нідерланди — дата вступу 4 квітня 1949 року;

Німеччина — дата вступу 9 травня 1955 року;

Норвегія — дата вступу 4 квітня 1949 року;

Північна Македонія — дата вступу 27 березня 2020 року;

Польща — дата вступу 12 березня 1999 року;

Португалія — дата вступу 4 квітня 1949 року;

Румунія — дата вступу 29 березня 2004 року;

Словаччина — дата вступу 29 березня 2004 року;

Словенія — дата вступу 29 березня 2004 року;

США — дата вступу 4 квітня 1949 року;

Туреччина — дата вступу 18 лютого 1952 року;

Угорщина — дата вступу 12 березня 1999 року;

Фінляндія — дата вступу 4 квітня 2023 року;

Франція — дата вступу 4 квітня 1949 року;

Хорватія — дата вступу 1 квітня 2009 року;

Чехія — дата вступу 12 березня 1999 року;

Чорногорія — дата вступу 5 червня 2017 року;

Швеція — дата вступу 7 березня 2024 року.

Україна також претендує на членство в НАТО.

Зазначимо, що будь-яка держава-член НАТО має право виходу з блоку.

Фото: NATO

Джерело: Україна – НАТО

