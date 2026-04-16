Рейс №44 сполученням Івано-Франківськ – Черкаси запам’ятається пасажирам та залізничникам незвичною подією.

В одному з вагонів поїзда у четвер, 16 квітня, на світ з’явився хлопчик.

На залізниці прийняли пологи

Вранці поїзд зупинився поза графіком на станції Фастів. Якщо зазвичай такі зупинки пов’язані з безпековими причинами, то цього разу привід був значно приємніший.

Зараз дивляться

Незадовго до прибуття на станцію у 12-му вагоні народився малюк. Начальник поїзда попередив про ситуацію, тож на пероні вже чекали медики.

— Хлопчик народився перед самим прибуттям до Фастова. Поїзна бригада разом із пасажирами надавала необхідну домедичну допомогу. Стан мами та дитини на момент висадки — задовільний, — зазначили в Укрзалізниці.

Вже за три хвилини після зупинки команда парамедиків, які очікували на пероні, прийняла з вагона жінку з новонародженим.

— Прикмет на такий випадок багато, але ми просто побажаємо малюку рости здоровим і якнайшвидше повернутися до наших дитячих вагонів — зустрінемо вже як свого, — пообіцяли залізничники.

Оновлені правила подорожей

В УЗ нагадують, що з початку весни ситуація стала складнішою через посилення атак на транспортну інфраструктуру, тому безпекові заходи під час поїздок також довелося посилити.

Під час тривоги можлива зупинка потягів, але це відбувається лише у разі виникнення небезпечної ситуації. Також пасажирам можуть оголосити евакуацію.

Людям рекомендують тримати поруч документи та телефон. У випадку евакуації виходити з вагона потрібно швидко, без великих валіз і зайвих речей, адже головне — безпека.

Джерело : Укрзалізниця

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.