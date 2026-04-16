Екстрена зупинка у Фастові: у поїзді Івано-Франківськ – Черкаси народився малюк
- Хлопчик зʼявився на світ під час руху поїзду №44.
- Через пологи потяг зробив неграфікову зупинку у Фастові.
- Медики чекали на пероні та забрали маму з новонародженим.
Рейс №44 сполученням Івано-Франківськ – Черкаси запам’ятається пасажирам та залізничникам незвичною подією.
В одному з вагонів поїзда у четвер, 16 квітня, на світ з’явився хлопчик.
На залізниці прийняли пологи
Вранці поїзд зупинився поза графіком на станції Фастів. Якщо зазвичай такі зупинки пов’язані з безпековими причинами, то цього разу привід був значно приємніший.
Незадовго до прибуття на станцію у 12-му вагоні народився малюк. Начальник поїзда попередив про ситуацію, тож на пероні вже чекали медики.
— Хлопчик народився перед самим прибуттям до Фастова. Поїзна бригада разом із пасажирами надавала необхідну домедичну допомогу. Стан мами та дитини на момент висадки — задовільний, — зазначили в Укрзалізниці.
Вже за три хвилини після зупинки команда парамедиків, які очікували на пероні, прийняла з вагона жінку з новонародженим.
— Прикмет на такий випадок багато, але ми просто побажаємо малюку рости здоровим і якнайшвидше повернутися до наших дитячих вагонів — зустрінемо вже як свого, — пообіцяли залізничники.
Оновлені правила подорожей
В УЗ нагадують, що з початку весни ситуація стала складнішою через посилення атак на транспортну інфраструктуру, тому безпекові заходи під час поїздок також довелося посилити.
Під час тривоги можлива зупинка потягів, але це відбувається лише у разі виникнення небезпечної ситуації. Також пасажирам можуть оголосити евакуацію.
Людям рекомендують тримати поруч документи та телефон. У випадку евакуації виходити з вагона потрібно швидко, без великих валіз і зайвих речей, адже головне — безпека.