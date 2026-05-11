Меморіалізація російсько-української війни стає частиною щоденного життя українців.

У містах з’являються нові ритуали вшанування, меморіальні простори та підходи до військових поховань.

Усе це допомагає зберегти пам’ять про захисників і цивільних, які загинули через війну.

Хвилина мовчання і громадські ініціативи

Щоранку о 09:00 в Україні оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. У Києві, на Подолі, активісти громадської організації Вшануй у цей час виходять на дорогу і на мить зупиняють рух транспорту.

Мета акції — нагадати, що хвилина мовчання не має бути формальністю. Це спільна практика пам’яті, яку кожна людина може проживати по-своєму.

До створення ГО Вшануй долучилася парамедикиня Ірина Цибух. Вона досліджувала культуру пам’яті та багато говорила про важливість вшанування загиблих.

У травні 2024 року Ірина загинула на Харківщині. Її ініціативу продовжили друзі — такі акції проходять по всій країні вже другий рік.

— Ми, власне, прагнемо, щоб кожен для себе знайшов відповідь, для чого йому ця хвилина мовчання — це дуже така універсальна річ, яку можна адаптувати по-різному, про різне в цей момент думати. Але головне, щоб вона мала оцю об’єднавчу ритуальну практику, яка направду нам, як країні, дуже потрібна, — зазначає голова відділу комунікацій ГО Вшануй Маргарита Васильєва.

За словами Васильєвої, саме суспільство підштовхнуло до того, щоб такі дії були узгоджені з поліцією, державою та місцевою владою. Сьогодні оповіщення про хвилину мовчання можна почути в багатьох районах Києва.

Пам’ять у повсякденному просторі

Окремий приклад особистої меморіалізації — кав’ярня Кара у Києві. Її відкрила Дарина Карачун, дружина загиблого оператора БПЛА Олега Карачуна. Простір назвали за його позивним.

Олег Карачун брав участь у боях у Покровську, де літав на Мавіках і, за словами дружини, брав на себе перший удар. У кав’ярні його історію розповідають через світлини та цитати.

— Друга основна мета — це те, щоб люди приходили, бачили світлини, бачили цитати і цінували життя, тому що таких, як Олег, дуже багато, завдяки кому ми можемо жити, — говорить Дарина Карачун.

Львів: церемонія прощання і меморіальний комплекс

У Львові пам’ять про полеглих стала частиною міського життя. Щодня об 11:30 у центрі міста прощаються з героями під звуки сурми.

— Якщо ми говоримо про політику пам’яті у Львові — це для нас є чи не центральною лінією реагування міста на оцю співвідповідальність громад, — каже керівник справами виконкому Львівської міськради Євген Бойко.

У Львові перейменували низку вулиць, назвали окремі інституції іменами Героїв, а також присвятили їм інфраструктурні проєкти. Серед таких прикладів — фонтан Да Вінчі.

Від початку повномасштабної війни полеглих воїнів ховають на Личаківському кладовищі. Згодом місцем поховань стало Марсове поле, а нині — Поле почесних поховань. Також у місті створюють великий меморіальний комплекс на Личакові.

— Це також музей, який буде розповідати про російсько-українську війну, героїв, які запам’ятались нам найбільше, символіку наших Збройних Сил і про те, які саме львів’яни, в яких Силах оборони, — пояснює Євген Бойко.

Один із пріоритетів міста — зробити впізнаваними поховання військових, які є не лише на головних меморіальних полях, а й на інших кладовищах. Для родин загиблих такі ініціативи є знаком, що пам’ять про їхніх рідних не зникне.

Пантеон Героїв у Тернополі

Над власним меморіальним простором працюють і в Тернополі. Йдеться про Пантеон Героїв — комплекс, який має розповідати історії захисників.

Автори проєкту спиралися на світовий досвід — від Арлінгтона до європейських меморіальних кладовищ — і водночас врахували українські традиції. У просторі передбачені місця поховання, вхідна група, капличка, благоустрій і флагштоки з прапорами бригад, у яких служили загиблі.

Авторка концепції Пантеону Героїв Дарця Веретюк пояснює: однакові пам’ятники не знеособлюють воїнів, а підкреслюють їхню належність до війська.

— Часто чуємо питання: от пам’ятники однакові, чи це не знеособлює воїнів? Зовсім ні, бо ми маємо слово “однострій”. Однострій має сенс, коли ми говоримо про військо, це дуже важливо, — пояснює Дарця Веретюк.

За її словами, військова некрополістика охоплює не лише окремі військові меморіальні кладовища чи сектори на цивільних цвинтарях, а й могили військових серед родинних поховань.

У таких випадках важливо запроваджувати уніфіковані підходи до позначення поховань, щоб не загубити пам’ять про кожного загиблого воїна.

Пам’ять не можна відкладати

У Сухопутних військах наголошують: пам’ять про полеглих має формуватися вже зараз — у щоденних діях, міських просторах і спільних ритуалах.

— Ви знаєте, ми забули і втратили сакральність цієї фрази, що українські військові – це ті люди, які творять історію. Все, що з нами відбувається, це по суті історичний факт, — зазначає начальник 1 центру інформаційно-комунікаційної підтримки Сухопутних військ ЗСУ Тарас Ткаченко.

Він переконаний, що вшанування полеглих не можна відкладати на майбутнє. Адже йдеться про відповідальність перед тими, хто віддав життя за волю України, і про необхідність пам’ятати про них щодня.

