Від початку повномасштабної війни в Україні скасували обов’язковий дозвіл кожного з батьків на виїзд дитини за кордон.

Чи змінилась ситуація зараз – Фактам ICTV розповіли керуючі партнери юридичної компанії Муренко, Курявий і Партнери Олександр Курявий та Нікіта Муренко.

Дозвіл обох батьків на виїзд дитини за кордон: чи потрібен

– На період воєнного стану виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків, баби, діда, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима або інших осіб, уповноважених одним з батьків письмовою заявою, завіреною органом опіки та піклування, здійснюється без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків та за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини, або документів, що містять відомості про особу, на підставі яких Держприкордонслужба дозволить перетин державного кордону, – повідомляють юристи.

Зокрема, дитина, яка досягла 16-річного віку, має право на вільний самостійний виїзд за межі країни.

Зараз дивляться

– Тобто після досягнення відповідного віку не потрібно просити дозволу другого з батьків, щоб виїхати з дитиною за кордон. Це діє незалежно від воєнного стану, – додають експерти.

Виїзд за межі України дитини, якій ще не виповнилось 16 років, у супроводі матері чи батька можливий без нотаріальної згоди їх обох. Потрібно лише свідоцтво про народження дитини.

Нотаріальна згода обох батьків не потрібна і у разі, якщо така дитина виїжджає за кордон з одним з її родичів – бабусею, дідусем, мачухою, вітчимом або повнолітнім братом чи сестрою.

З документів необхідно мати свідоцтво про народження дитини та документ, який підтверджує родинні зв’язки. Його не потрібно завіряти нотаріально.

– Однак у цьому випадку краще окремо передивитися правила перетину кордону тієї країни, у яку плануєте в’їзд, адже у них ймовірні інші вимоги, згідно з якими може знадобитися згода одного з батьків, – пояснюють спеціалісти.

Якщо дитина їде за кордон з третіми особами, які не є її родичами, потрібна письмова згода одного з батьків.

Документ має бути завірений органом опіки або нотаріально. Крім того, з собою повинно бути свідоцтво про народження дитини та документ, що засвідчує особу дорослого, який її супроводжує.

Тобто, в умовах воєнного стану для виїзду дитини, що не досягла 16 років, за кордон, згода другого з батьків не потрібна.

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