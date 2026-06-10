Тривалість повномасштабної війни Росії проти України вже фактично дорівнює тривалості Першої світової війни.

Якщо говорити про масштаб втрат у світовій історії, то Перша світова війна залишається одним із найтрагічніших прикладів. Загальну кількість загиблих тоді оцінюють приблизно у 15–22 млн людей.

Ще близько 21 млн військовослужбовців дістали поранення. Саме такі цифри роблять цей конфлікт одним із найкривавіших і наймасштабніших у новітній історії людства.

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Скільки тривала Перша світова війна, читайте в нашому матеріалі.

Коли почалась Перша світова війна та що стало поштовхом

На початку ХХ століття великі держави вже жили в умовах постійного суперництва. Європейські імперії конкурували за ринки, колонії та вплив у світі. У цій напруженій ситуації будь-який інцидент міг стати точкою вибуху, і таким став постріл у Сараєві 28 червня 1914 року, коли було вбито австрійського ерцгерцога Франца Фердинанда.

Після цього події почали розгортатися дуже швидко. Країни оголошували мобілізацію, укладені союзи втягували у війну нових учасників, і вже за кілька тижнів конфлікт охопив значну частину Європи.

Перша світова війна: роки початку та закінчення

Перша світова війна почалася 28 липня 1914 року і завершилася 11 листопада 1918 року підписанням перемир’я.

Спочатку протистояння склалося між двома блоками — Троїстим союзом (Німеччина, Австро-Угорщина, Італія) та Антантою (Франція, Велика Британія, Російська імперія). Але дуже швидко склад учасників змінився, адже Італія перейшла на бік Антанти, до війни долучилися Османська імперія, Болгарія, Румунія та зрештою Сполучені Штати.

Загалом у війну було втягнуто десятки держав і близько 1,5 млрд людей. Це зробило конфлікт безпрецедентним за масштабом на той час.

Українські землі як один із головних театрів війни

Для України ця війна стала не лише фоновою подією, а реальністю на її території. Уже з перших місяців бойових дій фронт проходив через Галичину, Буковину та Волинь, а також частково зачіпав центральні регіони.

Українські землі розглядалися імперіями як стратегічний простір. Австро-Угорщина прагнула закріпитися на заході України, Російська імперія — поширити свій контроль на всі українські території, включно з Галичиною та Буковиною. Німеччина, у свою чергу, бачила ці землі частиною ширшої геополітичної системи впливу на схід.

Скільки днів тривала Перша світова війна

Середа, 10 червня 2026 року, — це вже 1 568-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Перша світова війна тривала приблизно 4 роки, 3 місяці і 14 днів, або 1 568 днів. Саме стільки часу знадобилося, щоб локальний конфлікт у Європі переріс у глобальну війну, яка зачепила більшість континентів і змінила світовий порядок.

Наслідки цього періоду виявилися набагато довшими за саму війну, адже вона зруйнувала стару систему імперій і стала початком нового політичного світу ХХ століття.

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