Через технічний збій сайт Українського центру оцінювання якості освіти тимчасово недоступний.

Про це йдеться у повідомленні УЦОЯО у соціальній мережі Facebook.

Чому сайт УЦОЯО тимчасово не працює

– Шановні учасники та учасниці НМТ! Через технічний збій сайт УЦОЯО тимчасово недоступний. Наші фахівці вже працюють над усуненням проблеми та якнайшвидшим відновленням роботи сайту, – йдеться у повідомленні.

В УЦОЯО стверджують, що тимчасові технічні труднощі не впливають на проведення Національного мультипредменого тесту (НМТ). Усі оцінювання відбуваються у штатному режимі.

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Там додали, що увійти до персонального кабінету учасника НМТ можна за посиланням.

В Українському центрі оцінювання якості освіти подякували за розуміння та вибачилися за тимчасові незручності через перебої з роботою сайту.

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