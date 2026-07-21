Сайт УЦОЯО тимчасово не працює: як зайти в кабінет учасника НМТ
Через технічний збій сайт Українського центру оцінювання якості освіти тимчасово недоступний.
Про це йдеться у повідомленні УЦОЯО у соціальній мережі Facebook.
Чому сайт УЦОЯО тимчасово не працює
– Шановні учасники та учасниці НМТ! Через технічний збій сайт УЦОЯО тимчасово недоступний. Наші фахівці вже працюють над усуненням проблеми та якнайшвидшим відновленням роботи сайту, – йдеться у повідомленні.
В УЦОЯО стверджують, що тимчасові технічні труднощі не впливають на проведення Національного мультипредменого тесту (НМТ). Усі оцінювання відбуваються у штатному режимі.
Там додали, що увійти до персонального кабінету учасника НМТ можна за посиланням.
В Українському центрі оцінювання якості освіти подякували за розуміння та вибачилися за тимчасові незручності через перебої з роботою сайту.