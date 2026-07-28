Улітку в Україні починається сезон домашньої консервації. Цього року садівники вже зібрали врожай ягід, багато господинь зварили варення з полуниці та вишні, а зараз достигають і абрикоси.

Чимало українців нині живуть за кордоном, тому родичі нерідко хочуть передати їм кілька банок домашнього варення.

Чи можна перевозити варення через кордон, чи існують обмеження щодо кількості банок, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Чи можна перевозити варення через кордон

Окремої заборони на перевезення варення, незалежно від того, домашнє воно чи промислового виробництва, немає.

За інформацією Державної митної служби України, варення належить до готових харчових продуктів. Якщо його перевозять для особистого споживання, застосовуються загальні митні правила щодо продуктів харчування.

Зокрема, при ввезенні продуктів до України для власних потреб їхня загальна вартість не повинна перевищувати €200 на одну особу.

Крім того, Держмитслужба нагадує про такі обмеження:

продукти в упаковці виробника дозволено ввозити в кількості однієї упаковки або до 2 кг кожного найменування на одну особу;

продукти без заводської упаковки до 2 кг кожного найменування.

Чи можна перевозити варення через кордон з Польщею

Якщо йдеться про поїздку до Польщі, то діють загальні правила Європейського Союзу. За інформацією Ветеринарної інспекції Польщі, найсуворіші обмеження стосуються м’яса, молока та продукції, виготовленої з них.

Саме ці товари можуть становити ризик поширення небезпечних хвороб тварин. Фруктове варення до цієї категорії не належить.

Польська інспекція захисту рослин зазначає, що оброблені продукти рослинного походження, зокрема варення, джеми та інша фруктова консервація, не підпадають під фітосанітарні обмеження, які діють для свіжих фруктів, овочів і рослин.

Але продукти повинні перевозитися для особистого користування, а не з комерційною метою.

Чи можна перевозити варення за кордон через Угорщину

Аналогічні правила застосовує і Угорщина, адже вона також є країною Європейського Союзу.

Згідно з роз’ясненнями Європейської комісії, спеціальної заборони на ввезення фруктового варення для особистого споживання немає. Основні обмеження, як і в інших країнах ЄС, стосуються м’яса, молока та окремих продуктів тваринного походження.

Скільки банок варення можна перевозити через кордон

Відповіді у вигляді конкретної цифри немає. Ні українські митні правила, ні законодавство Європейського Союзу не встановлюють, скільки саме банок домашнього варення можна перевозити.

На практиці митні органи оцінюють кілька факторів:

чи призначене варення для особистого споживання;

чи не має партія ознак комерційного перевезення;

чи дотримані загальні митні та вагові норми.

Саме тому перевезення 1-2 банок домашнього варення для родичів зазвичай не викликає запитань у митників.

Натомість якщо людина перевозить велику кількість однакових банок, це можуть розцінити як товар комерційного призначення, для якого вже діють інші правила декларування та оформлення.

Отже, відповідь на питання, чи можна перевозити домашнє варення через кордон, залежить від кількості. Однак варто пам’ятати, що окремої норми, яка б визначала, наприклад, три, п’ять чи десять дозволених банок, не існує.

Головний критерій, на який звертають увагу митні органи України та країн ЄС, щоб продукція перевозилася для особистого користування, а не для продажу чи комерційної діяльності.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.