У першому півріччі 2026 року в Україні суттєво посилилася боротьба з російською пропагандою та онлайн-піратством.

За цей час перелік заборонених медіасервісів держави-агресора зріс на 42,5% – із 56 до 76 сервісів, а загальна кількість заблокованих сайтів сягнула 925 і вже найближчим часом перевищить тисячу.

Такі результати оприлюднила громадська спілка Ініціатива Чисте небо, яка системно співпрацює з державними органами у сфері захисту інформаційного простору та прав інтелектуальної власності.

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90% заборонених сервісів – результат роботи Ініціативи

За зверненнями Ініціативи Чисте небо Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення впродовж шести місяців ухвалила 22 рішення, якими розширила перелік вебресурсів, заборонених на території України. Зокрема, під обмеження потрапили:

16 сервісів онлайн-телебачення та стримінгових платформ, що транслювали російські телеканали;

піратський VOD-сервіс HD KINO;

десятки нових “дзеркал” найбільших піратських ресурсів, серед яких Baskino, Filmix, HDRezka, Kinogo, Kinobar, Kinokong та інші.

Загалом лише за перше півріччя заблоковано 71 нове “дзеркало” вже відомих піратських платформ.

Станом на сьогодні, державний перелік містить 76 медіасервісів та 925 вебсайтів, із яких 69 сервісів (90,7%) внесені саме за результатами роботи Ініціативи Чисте небо у 2023–2026 роках.

– Очищення українського інформаційного простору від російської пропаганди та нелегального контенту – це питання не лише захисту авторських прав, а й інформаційної безпеки. У цьому напрямку держава та індустрія мають одну спільну мету – максимально обмежити доступ до ресурсів, які працюють на користь ворога, – зазначає керівник Ініціативи Чисте небо В’ячеслав Мієнко.

Важливим складником цієї роботи є юридичний супровід усіх процедур. Уже багато років партнером Ініціативи виступає компанія Smartsolutions, яка забезпечує правову експертизу, підготовку доказової бази та супровід взаємодії з державними органами.

Саме завдяки поєднанню технічної експертизи та професійної юридичної підтримки ІЧН вдається досягати системних результатів у боротьбі з нелегальним контентом.

– Завдання Smartsolutions – забезпечити правову якість матеріалів, які Ініціатива передає державним органам, та їхню відповідність вимогам законодавства. За роки співпраці нам вдалося побудувати робочу модель взаємодії, яка вже дала помітні результати для захисту українського інформаційного простору. Ми бачимо простір для подальшого вдосконалення процедур і відкриті до діалогу з усіма учасниками процесу для ефективної протидії ворожій пропаганді, – коментує адвокат Smartsolutions, партнер Ініціативи Чисте небо Віталій Волошин.

Заборонити недостатньо – важливо забезпечити виконання рішень

Після розширення переліку заборонених ресурсів Ініціатива зосередилася на перевірці того, як ці рішення виконуються інтернет-провайдерами. Так, за перші шість місяців 2026 року фахівці ІЧН провели моніторинг роботи 18 телеком-операторів у Києві та області, Тернополі та на Закарпатті.

Результати показали, що значна частина заборонених ресурсів досі залишається доступною для користувачів окремих провайдерів. Документально підтверджені результати моніторингу передані до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій (НКЕК) та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

У червні Ініціатива також провела робочу зустріч із представниками НКЕК щодо удосконалення взаємодії та пошуку ефективних механізмів виконання державних рішень про блокування.

Водночас в ІЧН наголошують, що проблема полягає не лише у виконанні вимог провайдерами. Серед системних викликів – відсутність єдиного зручного механізму оперативного інформування операторів про нові рішення державних органів, а також потреба виробити єдині підходи до ефективного технічного блокування ресурсів.

– Ми добре розуміємо виклики, з якими працює телеком-галузь під час війни. Саме тому виступаємо не за конфронтацію, а за конструктивний діалог. Переконані, що спільна робота держави, регуляторів та провайдерів дозволить суттєво підвищити ефективність блокування нелегальних ресурсів, – зазначає В’ячеслав Мієнко.

Ініціатива вже запропонувала провести відкриту спільну зустріч за участю Національної ради, НКЕК та представників телеком-ринку для вироблення єдиних практичних рішень.

Боротьба з піратством – це також боротьба за гроші

Окрім блокування доступу, ІЧН продовжує працювати над перекриттям джерел фінансування піратських ресурсів. Станом на червень, власний blacklist Ініціативи містить уже понад 4700 піратських сайтів. Після внесення до цього переліку значна кількість ресурсів припиняє роботу або втрачає можливість заробляти на рекламі.

Окремим напрямом стала співпраця з новоствореним державним агентством ПлейСіті, яке запустило онлайн-механізм повідомлень про незаконну рекламу азартних ігор. ІЧН уже направила понад 90 скарг щодо реклами азартних ігор, розміщеної на піратських кіносайтах та нелегальних стримінгових сервісах.

В Ініціативі очікують, що новий цифровий механізм дозволить швидше реагувати на порушення та ефективніше позбавляти піратські майданчики рекламних доходів.

Український досвід відзначили у США

Одним із найбільш помітних міжнародних досягнень стало впровадження в Україні механізму WIPO ALERT – міжнародної системи протидії онлайн-піратству. Саме за зверненнями Ініціативи Чисте небо до національного переліку WIPO ALERT були внесені перші 15 українських піратських ресурсів.

Цей крок був окремо відзначений представниками Офісу торгового представника США (USTR) під час публічних слухань щодо підготовки щорічного Special 301 Report, який оцінює стан захисту прав інтелектуальної власності у країнах-партнерах США.

Наступний крок – зміни до законодавства

Паралельно Ініціатива завершила підготовку пакета законодавчих змін, спрямованих на посилення боротьби з онлайн-піратством та захистом інформаційного простору. Напрацьовані пропозиції вже перебувають на розгляді профільного комітету Верховної Ради.

Нагадаємо, що Ініціатива Чисте небо створена влітку 2013 року з метою розвитку в уанеті легального аудіовізуального продукту та боротьби з ресурсами, що поширюють контент із порушенням права інтелектуальної власності. ІЧН налічує 13 учасників та 13 партнерів, серед яких найбільші гравці медіаринку України.

Фото: Чисте небо

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