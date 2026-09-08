Багато хто цікавиться питанням, чи працює Укрпошта під час повітряної тривоги. Адже надавати послуги без інтернету, комп’ютера та світла в нинішніх умовах — це масштабний виклик для працівників стаціонарних відділень.

Як в умовах воєнного стану працює Укрпошта та чи закриваються відділення під час повітряної тривоги — читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

Чи працює Укрпошта під час повітряної тривоги

Укрпошта повідомляє, що в разі оголошення повітряної тривоги робота всіх відділень в Україні припиняється до сповіщення про відбій. Клієнтам повідомляють про небезпеку, просять залишити поштове відділення зв’язку та пройти до укриття.

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У всіх відділеннях зазначені адреси найближчих укриттів та сховищ, якими можна скористатися.

У свою чергу співробітникам Укрпошти також необхідно дотримуватися заходів щодо зберігання матеріальних цінностей компанії: закрити приміщення, вживши належних заходів безпеки, зачинити вікна та двері, вимкнути всі електроприлади.

Та найголовніше — у жодному разі не нехтувати особистою безпекою.

Тому кожен працівник повинен максимально оперативно дістатися сховища та перебувати там, доки не мине загроза.

Що відомо про нові тривоги

В Україні змінюють підхід до повітряних тривог і запроваджують два рівні небезпеки. Це має дозволити не зупиняти роботу підприємств у регіонах, де за дронової атаки є можливість забезпечити безпеку людей.

За жовтого рівня, який оголошуватимуть у разі атаки безпілотників, бізнес зможе працювати. Однак для цього працівники та відвідувачі повинні мати доступ до укриття, а підприємство — дотримуватися встановлених вимог безпеки.

Червоний рівень свідчитиме про значно вищу загрозу, зокрема ракетну або комбіновану атаку. У такому випадку роботу підприємств мають припиняти, а людей — переводити до укриттів.

Запровадження нової системи не означає, що всі магазини чи підприємства автоматично працюватимуть під час атаки дронів. Рішення залежатиме від особливостей конкретного об’єкта, рівня загрози та можливості гарантувати безпеку працівників і клієнтів.

Це важливо для великих торговельних центрів і складських комплексів, де адміністрація має окремо оцінювати ризики та визначати порядок роботи під час тривоги.

Для бізнесу також передбачили перехідний період, щоб підприємства могли облаштувати або забезпечити доступ до укриттів для працівників та відвідувачів.

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