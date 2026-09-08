Росія останні місяці регулярно атакує український бізнес. Під ударами опиняються сортувальні центри та склади Нової пошти, склади з продуктами, магазини й торговельні центри. За останній тиждень російські атаки також пошкодили кілька Епіцентрів у різних містах України.

На небезпеку перебування у великих магазинах під час повітряної тривоги звертав увагу позаштатний радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Флеш. Він наголосив, що після оголошення тривоги людям не варто залишатися в торговельній залі. Потрібно якомога швидше залишити приміщення та пройти до укриття. За його словами, на те, щоб вийти з потенційно небезпечної зони, є лише кілька хвилин.

Показовим прикладом стала атака на Епіцентр у Миколаєві. Російські дрони кілька разів вдарили по торговельному центру. Загалом було зафіксовано шість влучань. Унаслідок атаки об’єкт був знищений.

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Чи працює Епіцентр під час тривоги і що відбувається з покупцями після оголошення небезпеки, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чи закривається Епіцентр під час тривоги

У компанії пояснюють, що в усіх торговельних центрах мережі після оголошення повітряної тривоги працівники та покупці залишають приміщення. Людей просять пройти до найближчого укриття або іншого безпечного місця.

Як працює Епіцентр під час тривоги:

Про початок і завершення тривоги повідомляє автоматизована система. Оголошення звучать українською та англійською мовами.

У Епіцентрі зазначають, що система працює без участі людини, тому сигнал має пролунати одразу після отримання відповідного повідомлення.

Торговельний центр припиняє обслуговування покупців у залах на час небезпеки, а людей спрямовують до укриття, а на касах припиняють обслуговування. Після відбою робота відновлюється.

Якщо повітряна тривога застала вас у магазині, не варто чекати завершення покупки чи намагатися швидше дістатися автомобіля. Насамперед потрібно пройти в укриття та залишатися там до відбою.

Система запрограмована повідомляти не лише про початок повітряної тривоги, а й про її відбій.

Чи працює Епіцентр під час тривоги у Києві

Під час небезпеки у столиці перебувати в торговельній залі не можна. Покупців і персонал мають вивести до укриття.

Це правило діє і в Києві, і в інших містах. Тому якщо виникає запитання, чи працює Епіцентр під час тривоги в Полтаві, відповідь така сама: після оголошення небезпеки покупці залишають торговельний зал. Так само організована робота мережі під час тривоги у Вінниці та інших містах України.

— Життя — це найголовніше. А на шопінг ми запрошуємо одразу після відбою повітряної тривоги, — зазначили в Епіцентрі на своїй сторінці у Facebook.

У компанії закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та виконувати вказівки працівників.

Як працює Епіцентр під час тривоги в різних містах України: що зміниться

Підхід до повітряних тривог в Україні змінюється. Уряд вирішив розділити їх за рівнем загрози, щоб під час атак дронами не зупиняти роботу всього бізнесу там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Ідеться про два рівні. Жовтий застосовуватимуть у разі атаки дронів. За таких умов бізнес зможе продовжувати роботу, але лише за умови дотримання вимог безпеки та наявності доступних укриттів для працівників і відвідувачів.

Червоний рівень означатиме вищу небезпеку — зокрема ракетну або комбіновану атаку. У такому разі роботу мають зупиняти, а людей переводити в укриття.

При цьому нові правила не означають, що під час кожної дронової атаки всі магазини чи підприємства продовжуватимуть працювати. Багато залежатиме від конкретного об’єкта, його умов та можливості забезпечити безпеку людей.

Особливо це стосується великих торговельних і складських приміщень, де адміністрація має оцінювати ризики та організовувати роботу відповідно до вимог безпеки.

Уряд також дав бізнесу час на те, щоб забезпечити працівникам і відвідувачам доступ до укриттів там, де з цим досі є проблеми.

Фото: Епіцентр

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